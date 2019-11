Tupac Puggioni: "Salta llegó a un límite en la pobreza"

Tupac Puggioni es hijo de desaparecidos y viene de una familia que tiene una amplia trayectoria política. Es candidato por el Frente de Todos para estas elecciones generales del domingo. El reconocido militante kirchnerista también tuvo un exitoso desarrollo dentro de la gastronomía salteña, fue uno de los primeros empresarios en apostar por la Balcarce. Además de haber sido dirigente de la Liga Salteña de Básquet, es presidente del Centro Vecinal 20 de Febrero.

En diálogo con El Tribuno, el candidato a diputado provincia expresó que Salta "ha llegado a un límite en la pobreza" y que la pobreza estructural se encuentra en casi todas las ciudades importantes de la provincia.

"En la Capital se ha construido como un conurbano de pobreza de mucha gente que migró del interior a la capital. La población ha ido creciendo sin una planificación ordenada con muchísimas personas. Hay 44 barrios populares que no tienen agua, luz, o tienen muy precarios todos los servicios. Me parece que a eso hay que solucionarlo", expresó Tupac.

El referente local expresó que a sus propuestas las divide en dos partes. Una, que está llamada a solucionar "lo urgente", y la otra, "lo importante".

"Creo que es imprescindible salvar a nuestros niños de la desnutrición, del hambre, de las necesidades que hoy están padeciendo. A nivel nacional se va a construir una especie de secretaría que va a tener un presupuesto autárquico, donde van a estar los movimientos sociales, las cooperativas. Nosotros vamos a presentar un proyecto para que se haga algo similar en la provincia y que tenga un presupuesto", afirmó.

En ese organismo a crear, quiere que estén todas las cooperativas, movimientos sociales y que a través de ellos, junto a la Iglesia y todos los que están trabajando en los lugares de emergencia, se puedan organizar y llegar con alimentos, pero también con trabajo y con obras fundamentales. "Lo urgente es solucionar el problema estructural en esos barrios donde hay un 80 o 90 por ciento de desocupación", agregó.

Dentro de "lo importante" adjunta el proyecto que debe tener Salta a futuro.

"Salta tiene un 75% de sus recursos que se los da la Nación, no podría funcionar sin la coparticipación. Eso quiere decir que la dirigencia política de Salta no ha cumplido el rol que tiene que cumplir en el sentido de que nosotros no producimos lo que consumimos y necesitamos vivir de un subsidio, cuando Salta es una provincia que tiene riqueza, que tiene un horizonte de posibilidades que otras provincias no lo tienen. No veo que las instituciones del Estado hoy estén pensando esto", finalizó.