“Nos centraremos en la cultura, la música y el deporte en los barrios”

Francisco Benavidez, candidato a concejal por el frente de Sáenz Gobernador para las elecciones generales del próximo domingo, participó del ciclo de entrevistas por Facebook Live del diario El Tribuno.

¿Cuales son sus principales proyectos?

Nosotros, como equipo que somos. nos vamos a centrar en base a lo que venimos trabajando desde hace mucho tiempo y que tiene que ver con la cultura, el arte, la música, el deporte en los barrios de Salta, dirigido sobre todo a los jóvenes. Vimos que son los que más oportunidades necesitan y a los que más falta les hace. También vamos a trabajar conjuntamente con cámaras de pymes generando microcréditos y nos vamos a centrar en la niñez, ya que observamos que todos los días se están abriendo merenderos en Salta y los que hay se están convirtiendo en comedores. Vamos a enfocarnos en la emergencia alimentaria.

Usted ha trabajado en la Municipalidad, ¿qué lo motivó a postularse para concejal?

Yo entré a la Municipalidad hace 14 años. Empecé muy de abajo, siendo chofer, escalando, haciendo una carrera municipal hasta llegar a una Dirección, hace seis o siete años. Estoy trabajando al lado de Gustavo Sáenz y justamente lo que me motiva es esto, haber estado junto a el, junto a un hombre que tiene una sensibilidad social increíble. Trabajando a su lado me di cuenta de que necesitamos involucrarnos más en la política porque si queremos cambiar las cosas tenemos que tomar parte y se nos abrió este espacio. Se nos dio esta oportunidad y vamos a dedicarnos a esto ahora.

¿Cómo ve el tema del tránsito en la ciudad?

Creo que el tránsito tenemos que verlo en un trabajo mancomunado con el municipio. Es como la gente dice, un caos vehicular, pero en estos cuatro años la Municipalidad se dedicó a hacer obras. Era prácticamente un obrador y, justamente, por eso se generaba el caos vehicular. Pero considero que desde la comisión de Transito del Concejo Deliberante tenemos que empezar a trabajar para hacer un reordenamiento. Sobre todo, creo que en el centro es donde más tenemos el problema pero lo podemos mejorar.

Con relación al tratamiento de residuos se implementó el programa Separemos Juntos solo en algunos barrios y no avanzó a otros. ¿Qué opina sobre esto?

Es muy importante el programa y creo que si no avanzó es también porque no hubo quizás una cooperación en la sociedad. Sé que fue difundido, trabajado por la Secretaría de Ambiente pero no se involucró mucho la sociedad. Creo que todos debemos involucrarnos para solucionar este tipo de problemáticas. Nosotros, desde la Secretaría de Ambiente, vemos que hoy se limpia un basural y en dos días ya esta formado de nuevo. Es un problema cultural y una falta de compromiso de los vecinos. Hay que tener en cuenta sobre todo el respeto hacia los otros vecinos.

Teniendo en cuenta la coyuntura económica e inflación, ¿qué cree que debe hacerse con los impuestos?

Creo que se tendrían que mantener en donde están por lo menos un tiempo, justamente por este cambio de gobierno que se está generando y por esta crisis a nivel nacional. Esto sería hasta que se reacomode todo y se revea todo el tema de la crisis pero sí creo que son necesarios y en algún punto a medida que va generando más inflación en el país se tiene que empezar a crecer los impuestos y a cobrar un poco más porque de los impuestos es que se hace la obra pública.

¿Cree que el municipio debe destinar más presupuesto para el área mujer?

Yo trabajo con diferentes fundaciones que se dedican a la violencia de género entre otras problemáticas. Sí creo que tiene que haber un mayor presupuesto y sobre todo mayor concientización. Creo que es un trabajo que están haciendo muy de abajo las organizaciones, fundaciones y no hay suficiente acompañamiento desde el lado político, por así decirlo. Entonces, creo que necesitamos un compromiso un poquito más grande, firme, desde este lado.

¿Considera que debe haber un área específica de diversidad sexual en el municipio?

Sí. Creo que en algún momento hubo hace tiempo atrás. No sé por qué se habrá disuelto esta área, pero yo creo que es necesaria tanto en el municipio, como en el Gobierno, el Concejo y las cámaras. Creo que tenemos que trabajar en conjunto.

¿Cuáles son las zonas de la ciudad que considera en estado de vulnerabilidad?

Tenemos la zona sudeste con barrios como Solidaridad, Siglo XXI, San Ignacio, donde las problemáticas crecen día a día más con la crisis alimentaria que tenemos. En la zona norte está la problemática de que se inundan con las lluvias porque baja el agua de El Huaico y se estaciona ahí. Este problema lo tendríamos que ver con la Subsecretaría de Obras Públicas porque en el momento en que se crearon los barrios Mirasoles y El Huaico no se tuvo en cuenta esa canalización de agua que iba a terminar en esos barrios. Una de las propuestas que tenía Matías Posadas, cuando yo estuve trabajando con él, era hacer una canalización directamente desde la Circunvalación para que desemboque en el río.

¿Qué considera que debería hacerse para solucionar la situación de los vendedores ambulantes?

El tema de los vendedores ambulantes es un problema muy delicado que tenemos, que quizá no pudimos solucionarlo en estos cuatro años que tuvimos de gestión pero sí hubo un acercamiento. Están también los comerciantes que dicen que están pagando sus impuestos y que tienen que cumplir exigencias pero también tenemos que hacer un trabajo mancomunado. Creo que desde el Concejo Deliberante en conjunto con la Municipalidad podemos llegar a generar proyectos y espacios para los vendedores ambulantes. No sacarlos ni que dejen de trabajar sino reubicarlos y generarles que tengan mayor accesibilidad a las habilitaciones porque ellos también quieren estar en regla. Quizá se les hace un poco más difícil pero, bueno, generando un espacio en común para ellos creo que lo podemos llegar a solucionar.