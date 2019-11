Hoyos: Fue un año de grandes dificultades y desafíos

Fermín Hoyos es secretario general del departamento San Martín de ATE y al hacer una síntesis de lo que ha sido este año para los trabajadores municipales afiliados a ese gremio consideró que fue “muy difícil, quizás el más difícil desde la crisis del 2001, pero con la ayuda de Dios hemos podido equiparar los salarios con los índices de inflación, de manera que el trabajador no pierda poder adquisitivo”.

“En lo que va de 2019 hemos conseguido un incremento salarial de alrededor de un 48 por ciento, más una regalía de $5.000 que se abonará en el mes de diciembre; ningún trabajador ha dejado de cobrar su salario ni de contar con todos los beneficios que por ley le corresponden; por eso es que más allá de las dificultades estamos terminando un año en paz”, reflexionó el dirigente.

Hoyos precisó que “este ha sido un año atípico, no solo por la crisis económica que afecta a los trabajadores en su conjunto, sino también porque ha sido un año de elecciones y en ese sentido hemos tenido algunas dificultades en algunas comunas por la presión laboral que se han dado respecto de algunos trabajadores. Pero afortunadamente todo ha quedado superado con diálogo y consenso. Y es que el gremio no solo debe velar por la estabilidad laboral y el pago de los sueldos, sino proteger a los trabajadores de cualquier tipo de persecución o maltrato”.

Hoyos explicó que “en el caso de Tartagal estamos negociando el pase a planta de contratados de quienes actualmente son eventuales o planilleros. Estos trabajadores cobran en forma quincenal una retribución que equivalente al mínimo del escalafón (alrededor de $17.000 mensuales) pero no cuentan con beneficios sociales. Hasta el momento son 140 los eventuales que han ido obteniendo su contrato y de ellos la mitad ya pasaron a tener estabilidad laboral; es una negociación que vamos a dar en febrero de 2020.

Prácticamente todos los municipios del norte de la provincia cuentan con estos trabajadores “que aceptan esta condición por la falta de oportunidades laborales pero que a la vez son muy necesarios porque ningún municipio podría prestar los servicios si no fuera por los planilleros. En el caso de Tartagal los trabajadores estables del municipio no superan los 350 y con ese número sería imposible que el municipio pudiera prestar los servicios que una ciudad en crecimiento necesita”.

Proyectos para 2020

En relación a los proyectos para el próximo año Fermín Hoyos precisó que “el sueño es que ATE tenga su sede en Embarcación como la tiene en el resto de las localidades del departamento San Martín. En Embarcación quisiéramos contar con más apoyo de los mismos afiliados para luchar a la par de ellos en la dignificación de sus salarios que están muy por debajo del resto. En Tartagal hemos adquirido un predio vecino a la sede de ATE donde tenemos previsto ampliar el hotel y construir una cochera. La seccional San Martín de ATE es la única de la región que cuenta con un hotel propio y queremos darle más amplitud y servicios y seguridad al afiliado que haga uso de esas instalaciones. Otro sueño es construir el camping”.