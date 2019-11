Rial contó cómo Gianinna le salvó la vida a Diego Maradona en el cumpleaños del DT

Siguen las repercusiones después de la enigmática historia de Instagram que compartió Gianinna sobre la salud de su padre, Diego Maradona. "No se está muriendo porque su cuerpo lo decide, sí lo están matando por dentro sin que él se pueda dar cuenta. No creo en el parámetro de NORMAL, pero eso está muy alejado de la realidad que él se merece. Recen por él. ¡Por favor! ¡Gracias!", escribió la la hija del Diez.

Horas más tarde, su propio padre la desmintió: "Hola. Quiero decirles que no me estoy muriendo para nada. Duermo plácidamente porque estoy trabajando...No sé que habrá querido decir Gianinna". Con el tema candente, en Intrusos (América, a las 13), el equipo de periodistas que acompaña a Jorge Rial reconstruyó cómo fue el confuso episodio que se dio en el cumpleaños 59 del astro del fútbol mundial.

Fue allí que Rial contó una de las versiones que surgieron en las últimas horas. "Hubo dos etapas del cumpleaños. A la tarde, Dalma con Roma y Gianinna con Benjamín van a saludar a Diego. A mí me dicen que van a una casa quinta en la zona de Bella Vista. No a la casa del barrio privado donde vive R ocío Oliva​ . Dijeron que no lo vieron bien. Lo vieron como ido. Recién se despertaba y no lo vieron bien", comenzó el relato.

"No se quedaron mucho tiempo porque no lo vieron bien a Diego. Como (Dalma y Gianinna) estaban con los chicos prefirieron irse. No era el momento. Van con un regalo que no se lo fueron a comprar a un negocio. Un regalo armado por la familia. Un regalo con recuerdos. Algo que identifica a las hijas de Diego, los nietos, los padres...", contó Rial.

"Le trajeron una caja con fotos, velas, incienso...", agregó Marcela Tauro. "Claro, el entorno de Maradona, ¿qué interpretó? Macumba", soltó Jorge. Y Tauro sumó: "Sería algo como una protección".

Luego, Jorge reveló: "¿Y saben qué era? Las vírgenes y los santos que siempre usaban la Tota y Don Diego. Le llevaron algo de Dalma, algo de Gianinna, de Benjamín y así con todos sus familiares. Algo que representaba un sentido de pertenencia. No era la finalidad la macumba como algunos interpretaron...".

Entonces, Jorge contó la dramática versión que le llegó en la que confirma que Gianinna le salvó la vida al ex futbolista en el día de su cumpleaños; "Como no lo vio bien, Gianinna vuelve luego de dejar a Benjamín con Claudia, ese dato no lo tengo claro, y lo encuentra a Diego en muy malas condiciones. Primero, antes de verlo vomitando. Él estaba acostado y vomita. Según cuentan, nadie se percata. Primero le sale un líquido por la nariz...".

Y continuó: "Hay una pelea con insultos. Ella se asusta y alguien le dice. 'Quedate tranquila que siempre le pasa eso'. "Es verdad que le dicen: esto suele pasarle", agregó Débora D' Amato. "'¿Como que siempre le pasa eso?', preguntó sorprendida Gianinna. Y es ahí cuando ella intenta recomponerlo. Él estaba acostado y lo logra acomodar para que no se ahogue con su vómito", aseguró Rial.

Para concluir con el tema, el conductor de Intrusos contó que tiene en su poder unas imágenes que le llegaron que son preocupantes y que avalarían la versión de las hijas de Maradona: "Las fotos que me llegaron son de él sentado, dormido, y todos pasándola bien. Eso es lo que le preocupó a Gianinna".