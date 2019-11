Amparo por los vecinos que no pueden pagar la luz

El ingeniero Javier Tártalo, exfuncionario de la comuna de Orán, presentó en la mañana del miércoles, en el Juzgado Civil N´ 2 el recurso de amparo que solicita revisar los abultados montos que pagan los vecinos del departamento Orán por el servicio de energía eléctrica.

Manifestó que "es un tema muy delicado y complejo", pero que a nivel personal lo tomó con mucho compromiso. "Es un desafío para mí, después de tantas cosas que vi. Por ejemplo, en Colonia Santa Rosa hay una escuelita en la que los docentes y padres trabajaron mucho para poner un aire acondicionado en cada aula y hoy no pueden utilizarlos porque falta potencia de la energía que se necesita para que funcionen los aparatos, es decir que algo está mal en el servicio".

Mencionó que esta situación se replica en los departamentos San Martín y Rivadavia, según le manifestaron vecinos de esas localidades.

A raíz de esta problemática comunicó que tiene listo el proyecto de ley para que los vecinos del departamento Orán puedan pagar la boleta de luz un 30% menos, "para eso hay que agregar un artículo en la ley que está vigente, que es la N´ 6.819".

Tártalo expresó que el mencionado proyecto cuenta con el visto bueno de varios diputados, inclusive con el del presidente de la Cámara de Diputados.

Por ello espera contar con el apoyo de los vecinos, "porque no va a ser una tarea sencilla pero hay mucha gente que me está apoyando", contó.

Una cruzada difícil

Además hizo referencia al problema que significa ir a reclamar a la empresa por un corte de luz, que la mayoría de las veces provoca daños en los aparatos electrónicos: "Lo primero que queremos demostrar es que el vecino no está pudiendo pagar la boleta de luz ,y que además la empresa no tiene registro de los cortes. Y cuando vamos a Salta a reclamar nos dicen lo mismo".

"La medida cautelar solicita que ante la falta de pago no se corte el suministro, y además se devuelvan los medidores a todos los vecinos que se los sacaron porque terminan colgándose y eso lo pagamos todos, porque se cuelgan del alumbrado público y eso después va a la entidad del alumbrado público, que tiene un solo medidor en toda la provincia", enfatizó

Desde hace un mes el ingeniero Tártalo recolectó firmas y documentación de aquellos vecinos que se ven imposibilitados de pagar sus facturas de servicio de luz, agua y gas debido a los excesivos montos que se facturan.

Este pedido está destinado a los vecinos que por distintos motivos no pueden afrontar el pago de las boletas del servicio que brinda la empresa Edesa, adelantó el ex secretario de Gobierno de Orán.

Relevamiento en el municipio

"Nosotros hemos trabajado para la presentación de una medida cautelar en beneficio de los vecinos, terminamos de recolectar las pruebas suficientes para poder presentar ante la Justicia y así avanzar en este pedido que no se le corte o se le reponga el servicio de luz a estas familias, más si tenemos en cuenta que las temperaturas en nuestra región en esta época del año superan diariamente los 40 grados de calor", remarcó.

El ex secretario de Gobierno del municipio de Orán contó que iniciaron la movida en Orán pero luego se sumaron otros municipios del departamento. "No podemos quedarnos con los brazos cruzados, porque dentro de poco, tener luz será un lujo al que solo podrán acceder unos cuantos. No existe falta de voluntad de pago, el problema es que a la gente no le alcanza el dinero", finalizó.