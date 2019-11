Nuestra provincia se quedó en la puerta de las finales

Esta vez no pudo ser. Salta no pudo con el objetivo de llegar a la final del Campeonato Argentino sub-16 de hockey con sus selecciones femeninas y masculinas, tras la penúltima jornada de competencia en la ciudad entrerriana de Paraná.

Las chicas se enfrentaron en semifinales ante Córdoba, que se impusieron con un contundente 5 a 0. Las cordobesas desplegaron un buen hockey y con su notable poderío ofensivo liquidó las aspiraciones de Salta.

Los goles fueron de María Luz Pignata, en cuatro oportunidades y el restante de Juana Palacio.

Tras la derrota, el seleccionado salteño de damas jugará hoy, desde las 13.30, por el tercer puesto frente a Mar del Plata, que ayer perdió frente a Mendoza. Y esta jugará la final por el título frente a Córdoba.

Cabe destacar que las chicas salteñas llegaron a las semifinales tras finalizar segundas en el Grupo C, luego de sumar un empate 2 a 2 ante Río Negro y una derrota 2 a 1 ante Mendoza. Y en cuartos de final, la formación que dirige Ana Florencia Medina venció a La Pampa por 3 a 2.

Las goleadoras salteñas hasta el momento son Guillermina Causarano y María Clara Saldaño, ambas con dos tantos.

En este plantel hay varias jugadoras que, pese a su corta edad, ya integran los equipos de Primera División de sus respectivos clubes en la Asociación Salteña de Hockey.

Por su parte, los caballeros tuvieron doble jornada en Paraná donde sumaron una derrota, 5 a 2 frente a Mendoza y un triunfo, por 11 a 3 frente a Santa F. Y pese a sumar tres puntos en la última victoria con goleada no les alcanzó para llegar a clasificar a la final del certamen ni pelear por el tercer puesto.

Los varones terminaron terceros en el Grupo B que se adjudicó categóricamente Buenos Aires, equipo que jugará la final hoy frente a Tucumán, el ganador del Grupo A.

Salta cerrará su participación hoy en masculino a las 10.10, cuando se enfrente a Litoral por el quinto puesto en esta última jornada.

El equipo que dirige Lucas Marinaro mostró un buen trabajo colectivo a lo largo del torneo y solamente se vio superado por Buenos Aires, candidato a ganar el título, y Mendoza.

Uno de los jugadores que se destacó en Salta es Ángel Moya, quien es el goleador del equipo con cinco tantos y seguramente buscará quedar entre los máximos goleadores del certamen que lidera hasta el momento Iñaki Minadeo, de Buenos Aires, con ocho tantos.

Durante esta temporada el hockey salteño volvió a demostrar que puede pelear y competir entre las selecciones “top” a nivel nacional.

En el ámbito local, el próximo sábado continuarán las semifinales del Torneo de Honor de hockey femenino que tiene a Gimnasia Celeste y Universitario Rugby en una llave y a Popeye A y Tigres Negro en la otra semi.