Un lindo desafío para los Conta en los 200km de Buenos Aires

Pisar fuerte el acelerador y remontar desde el arranque es el desafío que se le presenta a los hermanos Facundo y Gregorio Conta, en los 200km de Buenos Aires, por la décima fecha del Super TC2000.

“Fue un sábado con mucha actividad. En el E1 (primer entrenamiento), con condiciones de lluvia, estuvimos muy bien y en el E2 nos costó un poco”, comentó Facundo en su cuenta de Twitter. “En la qualy (clasificación), Gregorio hizo un excelente trabajo y yo no estuve muy preciso con un auto que no acompañó como me hubiese gustado. Mañana (por hoy) largamos P14”, agregó el piloto salteño elogiando a su hermano. Gregorio, por su parte, expresó: “Después de funcionar muy bien en lluvia, nos costó un poco a la hora de clasificar pero estamos muy positivos junto a Facu”.

Los pilotos invitados fueron los encargados de abrir la clasificación, luego fue el momento de los titulares (Gregorio fue invitado y Facundo es el titular) y en este corte Facundo Ardusso quedó al frente de las posiciones. Pero en la general, la sumatoria de los binomios, la dupla integrada por Ponce de León y Ardusso se adueñó de la pole position. La final se corre hoy, a 60 vueltas, desde las 11.20 (por TyC Sports).