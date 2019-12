Finalmente,los apicultores podrán usarla sala de extracción

La información con respecto a la recuperación y puesta en marcha de la Sala de Extracción de Miel ubicada en el Parque Industrial de Güemes, fue brindada durante un curso de capacitación para apicultores organizado por el INTA Güemes y el programa Cambio Agropecuario, al que asistieron unos 50 productores de Salta, Jujuy y Tucumán.

Gracias al resultado positivo de una gestión realizada por la Cámara de Comercio local, los apicultores podrán hacer uso de las maquinarias para la extracción de miel, que fueron instaladas en el 2012.

Esta gestión culminó con la firma de un comodato entre el Ministerio de Desarrollo y la Cámara, para que sea puesta a disposición de los productores del Valle de Siancas.

La sala como se la denomina, es un gran galpón donde fueron instaladas maquinarias para la extracción de miel desde los panales de abejas, la inversión fue realizada por el Gobierno de Salta, pero por distintos problemas administrativos nunca pudo estrenarse.

Actividad en crecimiento

La apicultura en Güemes esta ganando un importante espacio entre los productores locales, muchos de ellos realizan esta actividad en forma paralela a una actividad central, es decir simplemente por el amor y respeto al trabajo de las abejas.

“Estamos logrando importantes resultados con un grupo cada vez más grande de apicultores, que no solo pertenecen al departamento Güemes sino de toda la región”, dijo Juan Aguilar, reconocido comerciante del medio.

“La sala nos permitirá agilizar la actividad de la apicultura y trabajar con nueva tecnología para el fraccionamiento del producto, eso nos hará más eficientes en la actividad”, agregó.

Para los apicultores no solo se trata de obtener la miel para su comercialización, sino también la de poder contribuir con el ambiente.

“Todos sabemos lo importante que son las abejas para la supervivencia de nuestro planeta y en este sentido nosotros contribuimos con el ambiente por medio de la polinización que realizan nuestras abejas. Esta es una actividad que nos gusta, nos apasiona, por eso la desarrollamos”, explicó.

Aguilar desde hace un tiempo se dedica con mucha pasión a la cría de abejas y elaboración de miel.

Por su parte, el ingeniero Juan Rovín, también apicultor, dijo en referencia a este importante logro que “seguramente por algunos temas administrativos que no se pudieron solucionar en ese momento, la sala no se pudo habilitar. Pero iniciamos una serie de gestiones con la Secretaría de la Producción, logrando que se la pueda ceder a la Cámara de Comercio”.

“Si bien la sala está a cargo de la Cámara de Comercio se encuentra al servicio de todos los productores de Güemes y zonas aledañas. Son equipos que están sin uso y que permiten que se haga la extracción de miel en forma ágil y segura, lo primero que hay que hacer es habilitarla legalmente y una vez que tengamos en nuestras manos la llave, ya estaremos en condiciones de utilizarla”, agregó el profesional güemense al respecto.

“La Cámara realizó un petitorio hace poco tiempo, pudimos hablar con la ministra y el pasado viernes se nos concedió oficialmente la sala, solo faltan las llaves que seguramente la recibiremos el lunes para que podamos ingresar al lugar y poner en condiciones la maquinaria”, explicó la situación.

“La Cámara ya hizo su parte, que fue poner todo el empeño para conseguir el predio que estaba abandonado, que es justamente la razón por la que fue creada, ahora le queda a los productores ponerla en funcionamiento”, expresó Sergio Gudiño como presidente de la Cámara de Comercio de Güemes, institución que tomó un auge importante en los últimos tiempos en favor del empresariado local.