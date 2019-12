Mario Mimessi juró como intendente de Tartagal

Como es de rigor y en base al protocolo, el presidente provisional del cuerpo Gustavo Cardozo dio continuidad a la sesión preparatoria del cuerpo para tomar juramento a los 11 ediles por Tartagal, luego de lo cual se tomó juramento a las nuevas autoridades del deliberativo cuya presidencia recayó en Sergio "Quitupí" Gonzáles.

En forma posterior fue el propio Gonzáles el que tomó juramento a Mimessi quien fue acompañado por gran cantidad y seguidores de la UCR Luego del juramento Mimessi hizo uso de la palabra y expresó que durante su gestión "no nos vamos a enfocar solamente en las cuestiones del día a día sino que el gran objetivo hacia adelante será el de planificar qué ciudad queremos para los próximos años. Todos los tartagalenses en especial quienes ejercemos la función pública tenemos que ser generosos y entender que pasada la elección dejamos de representar a un partido político y que somos representantes genuinos de todos los tartagalenses. Le pido a los 11 concejales que me ayuden a gobernar y por eso les pido que me controlen y sin que nadie por esto se enoje o se sienta ofendido", expresó el flamante nuevo intendente de Tartagal.