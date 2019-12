Davobe confirmó que seguirá en Argentinos

Diego Dabove aseguró que seguirá al frente de Argentinos Juniors, pese a que algunas versiones lo instalan entre los candidatos a llegar como técnico en Racing: “Me van a tener acá rompiendo las bolas un tiempo más”, aseguró.

En esos términos se expresó el entrenador del Bicho tras el empate que se registró en La Paternal frente a Estudiantes 1-1 por la Superliga, que lo dejó como único puntero.

Desde hacía varias semanas, cuando ya se rumoreaba la salida de Eduardo Coudet de Racing, Davobe estaba en la lista para hacerse cargo de la academia, pero él mismo salió al cruce de esas versiones.

“Seguramente me quede acá. Tengo contrato por seis meses más. Christian Bragarnik y Cristian Malaspina se juntarán en estos días para hablar y renovar por un año o dos más. Estoy muy bien en el club, me han brindado todo para trabajar”, señaló Davobe, echando por tierra las especulaciones.

En ese sentido, agregó: “En el único lugar que me veo es acá.

Ya lo he dicho y no lo voy a cambiar ahora. Estoy pensando y enfocado acá”.

Luego del empate con Estudiantes, Argentinos quedó como único puntero de la Superliga con 30 puntos, uno más que Boca y Lanús, dos de Vélez y tres de River.

Davobe destacó el trabajo que hicieron sus dirigidos durante el año, ya que para estar en esta posición “hicieron un esfuerzo enorme” y calificó como “muy positivo” el hecho de haber terminado solos en la punta.

“Desde el semestre pasado intentamos ser protagonistas. A veces lo logramos y otras no, pero este equipo se planta siempre en actitud ofensiva”, sentenció.

Incluso recordó que “si en el primer partido, con River (empate 1-1), nos hubieran asegurado que íbamos a ser líderes, me habrían dicho que estaba loco o yo se los hubiese dicho a ustedes”.

El DT dijo que se encuentra “muy bien” en Argentinos, donde tiene “buena relación” con los dirigentes, y agradeció a la gente y los jugadores por el apoyo brindado en todo este tiempo.

“Este equipo tiene un ADN y vamos a seguir con esta mentalidad ganadora y positiva”, aseguró.