Convenios renovados para el turismo

Gran parte de los convenios colectivos de trabajo (CCT) que rigen en Argentina para las principales actividades fueron celebrados en el año 1975, esto es: casi 45 años de vigencia. En ese entonces no se conocían lo que eran las computadoras personales (obviamente tampoco tablets o notebooks) y en nuestro país recién comenzaban a utilizarse enormes equipos de computación (que necesitaban una habitación entera con aire acondicionado). Internet ni siquiera era imaginado en los cuentos de ciencia ficción, menos aún la posibilidad de comunicarse en forma inalámbrica a cualquier rincón de la tierra. Grabadores y cámaras digitales, videocámaras, etc., no existían. Tampoco ninguna red social como Facebook, Instagram, Youtube, Spotify, Correos electrónicos, Whatsapp, etc.

Los pocos convenios que se renovaron después del 2000 tampoco contemplaron ninguno de los increíbles avances tecnológicos producidos en las últimas décadas. Pero ahora parece que los muchachos empresarios y los chicos de los gremios se han puesto las pilas. En ese orden, la semana pasada, la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys) y la Federación Argentina de Empresas de Viajes y Turismo (Faevyt), dieron el puntapié y renovaron el CCT 547/08, de la rama turismo, incorporando parte de la problemática generada por las nuevas tecnologías.

Para la Federación de Empleados de Comercio esa renovación se efectúa en el marco del recientemente inaugurado Instituto de Inteligencia Artificial que "busca generar un espacio de conocimiento, análisis y reflexión sobre las nuevas realidades tecnológicas, sus efectos o impactos sociales, económicos y políticos, para poder aprovecharlos en pos del bien común y a favor de los trabajadores" (según expresó Armando Cavalieri, secretario general de la Federación). Es dable destacar que este instituto plantea una articulación con más de 8 universidades y cámaras empresarias del sector. Durante el 2020 se dictarán una serie de talleres para que la dirigencia esté preparada para plantear nuevos marcos regulatorios y promover la capacitación en el manejo de nuevas tecnologías. Uno de los talleres estará a cargo del Dr. Gustavo Béliz, quien además es el flamante secretario de Asuntos Estratégicos del nuevo Gobierno nacional.

En realidad, se trata de tres convenios: un convenio marco para toda la actividad turística (CCT547) y dos convenios de empresas con las firmas Despegar, Avantrip y Turismo Biblos, principales referentes en turismo online que desarrollan inteligencia artificial.

En el renovado CCT547 se agregan nuevas categorías vinculadas a tareas que incorporan las TICs (tecnologías de información y comunicación). Se realiza una detallada descripción de las funciones que corresponden a cada categoría. Se establecen cuatro niveles de desarrollo (principiante, junior, semisenior y senior), además de los supervisores. Se incorporan 19 categorías profesionales, fijando remuneraciones que van desde $30.000 (principiante) a $39.600 (supervisor).

Lo más importante

Se establece para los trabajadores de los call centers una jornada máxima de 6 horas diarias y 36 horas semanales, con un descanso pago de 30 minutos. Para todo el personal se amplían las licencias especiales por paternidad y por fallecimiento. Por paternidad: 15 días corridos pagos, para ser tomados dentro del año de producido el nacimiento (esta licencia se suma a los 2 días que establece la ley de contrato de trabajo). Por fallecimiento de hijo o de cónyuge (o pareja) se establece una licencia de 10 días hábiles (se suma a los 3 días corridos establecidos en la LCT). Por fallecimiento de padres, hermanos, abuelos o nietos se establece una licencia de 5 días hábiles (la LCT no establece licencia alguna para el caso de abuelos o nietos y dispone 3 días corridos para el caso de padres y un día para hermanos, que se suman a las del CCT). Estos beneficios aún no han sido incorporados al convenio marco de todos los trabajadores de comercio (CCT130//75). Estas licencias, como ocurre en otros países, deberían estar a cargo del sistema de seguridad social.