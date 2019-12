Denuncian irregularidades en el proceso contra Méndez

Pobladores de la fronteriza localidad de Salvador Mazza se mostraron disconformes con el accionar del fiscal Gonzalo Vega, por haberlos citado con menos de 72 horas para declarar y ampliar sus denuncias sobre supuesta compra de votos de parte del actual intendente Rubén Méndez, forma en la que, según los denunciantes, el actual jefe comunal logró revertir los magros resultados que había logrado en las PASO y ganar las elecciones generales del 10 de noviembre.

Los convocados debían trasladarse hasta Tartagal y recibieron la citación el día previo por la noche, según denunciaron públicamente, para hacer conocer su descontento con el accionar judicial.

Esta semana cursaron las notificaciones a todos aquellos que denunciaron en su momento la compra de voluntades por parte de Rubén Méndez para las elecciones provinciales del 10 de noviembre de este año.

Alrededor de 40 personas fueron citadas, con fecha, para brindar testimonios el viernes 29, pero las notas se acercaron recién el jueves por la noche.

"Mucha gente no pudo ir por el poco tiempo, otros no estaban y otro poco no pudo ir porque mínimo se necesitan 300 pesos y la mayoría son de escasos recursos", resumió el periodista Raúl Costes, en un medio que se hizo eco de la situación de los denunciantes.

Los que pudieron asistir; menos que los llamados; eran de profesión empleados o educadores.

Pero se supo que entre los que pudieron llegar a Tartagal en tiempo y forma, uno de los residentes en Salvador Mazza aportó material de calidad contundente, entre los que podrían citarse filmaciones, capturas de mensajes, audios y otros, que serían de sumo interés para la investigación que lleva adelante el fiscal Vega.

Pruebas deterioradas

Un detalle de lo que el denunciante dio cuenta fue que acercó copias junto con la denuncia que radicó ante la Comisaría 40 oportunamente, pero el efectivo policial que le tomó testimonio y ensobró las pruebas proporcionadas, no tuvo el cuidado de no dañar los discos compactos, que resultaron rotos e inutilizados, por haber sido abrochados con el sobre.

Un procedimiento lamentable y rayano en la desidia.

Sin embargo, el mismo denunciante brindó copias al fiscal en otro dispositivo, para sorpresa del inquisidor, por la cantidad de pruebas que evidencian y colocan a Méndez en una posición cada vez más comprometida.

De manera extraoficial, se estima que el jefe comunal reelecto invirtió no menos de 14 millones de pesos para retener el municipio.

La cuenta se cerraría de esta forma: $ 2.000 a los choferes de unos 150 remises para que trasladaran a los votantes más los 40 litros de combustible por cada uno, más $1.000 para argentinos con voluntad comprada, y $2.000 para unos 500 ciudadanos bolivianos, más otros gastos.

"Mucha gente quedó molesta por el poco tiempo con que la Fiscalía los citó, les pareció muy raro y sospechan que todo fue con intenciones de que no vayan", reiteró el periodista.

"La gente que votó a Méndez lo hizo para asegurarse los mil pesos, porque los habían amenazado con que unos hackers traídos desde Salta iban a informar si habían votado o no al intendente y que iban a ser observados por cámaras de filmación".

Después de este primer paso, se espera que en los próximos días se provea de más pruebas sobre las maniobras del intendente para ganar los comicios y renovar así su mandato para una nueva gestión, dejando en segundo lugar al claro favorito (según las PASO), el doctor Héctor Ortega.

Si la investigación comprueba que los fondos usados por Méndez fueron sacados de las arcas municipales, podría hacer frente a una condena de entre 2 a 10 años de prisión e inhabilitación de por vida para ocupar cargos públicos. Si, por el contrario, el dinero es privado se hará el debido cruce de información con los organismos correspondientes para comprobar la situación; más las explicaciones que deberá brindar para el caso.

Repercusión pública

En toda la provincia se comentó en su momento la forma extraordinaria en la que el jefe comunal fronterizo había logrado revertir el mal resultado obtenido en las PASO y pasar a ganar claramente las elecciones generales.

Las especulaciones acerca de un posible fraude quedaron pronto descartadas, pero entonces tomaron fuerza las denuncias de compra de voluntades y del acarreo de ciudadanos bolivianos con doble nacionalidad para que voten a favor del jefe comunal.