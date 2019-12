Laura Alonso comparó el asilo político a Evo Morales con la llegada de nazis a la Argentina

La extitular de la Oficina Anticorrupción Laura Alonso cuestionó la decisión del Gobierno nacional de darle asilo político y estatus de refugiado al expresidente de Bolivia Evo Morales y comparó la situación con la llegada de "nazis" durante el mandato de Juan Domingo Perón.

"Si alguna vez refugiaron nazis, ¿por qué no habrían de abrazarse con dictadores y asesinos del siglo XXI?", lanzó la exfuncionaria nacional.

Si alguna vez refugiaron nazis, por qué no habrían de abrazarse con dictadores y asesinos del siglo xxi? — Laura Alonso 🌊 (@lauritalonso) December 12, 2019

Luego de comparar al boliviano Morales con el régimen nazi que mató a más de 6 millones de judíos, la exdiputada nacional del PRO fue duramente criticada por simpatizantes del Frente de Todos y cientos de personas en las redes. "Funny K trolls: keep calm. I am a simple common with opinions that make no harm (Graciosos trolls K: tengan calma. Soy una persona común con opiniones que no hacen daño)", les respondió en inglés, Alonso.

Funny K trolls: keep calm. I am a simple common with opinions that make no harm 😘 — Laura Alonso 🌊 (@lauritalonso) December 12, 2019

Ante la catarata de cuestionamientos, difundió distintos artículos periodísticos sobre la llegada de dirigentes de la Alemania Nazi durante el Gobierno de Juan Domingo Perón: "Hay que educar", agregó ante cada publicación de notas recordando ese vínculo.

Uno de los links compartidos es una entrevista al periodista e investigador Uki Goñi, autor del libro sobre el represor Alfredo Astiz. Fue el mismo quien aseguró a Noticias días atrás que durante el macrismo se instauró en la Argentina una “nueva etapa de negacionismo y relativismo” sobre la última dictadura cívico militar. “La Argentina raya el negacionismo porque se lo usa con odio y para tratar de desvalorizar el trabajo de las madres y las abuelas”, dijo Goñi a Revista Noticias, y agregó que “la idea de liberar a 96 condenados por crímenes de lesa humanidad olía a amnistía encubierta”.