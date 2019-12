El "secreto" que reveló Estanislao Fernández en un desopilante diálogo con Alberto y Cristina Kirchner

Durante el traspaso presidencial, Alberto Fernández estuvo acompañado por Cristina Kirchner, su pareja Fabiola Yáñez y su hijo Estanislao. Una vez que terminó de dar su primer discurso como Presidente, los nervios desaparecieron y se mostró distendido. Antes de irse del Congreso, cuando se olvidaron de la presencia de las cámaras, hubo un desopilante diálogo entre los cuatro.

Estanislao o Dyhzy, como se hace llamar en las redes por su personaje drag queen, fue el que más llamó la atención durante la ceremonia. Para sorpresa de todos -hasta de su propio padre- eligió ir a la asunción de traje y zapatos. Su estilo formal e impecable, que acompañó con un pañuelo con los colores de la bandera LGBT, no pasó inadvertido ya que es más transgresor a la hora de vestirse.

Fue tal el impacto que generó con su look, que Cristina no dudó en comentarle a Alberto que casi no lo había reconocido. Relajados y en un tono chill, como si nadie los estuviese mirando, bromearon sobre el tema. Y Estanislao remató la charla con un "secreto" sobre su outfit. TN.com.ar captó el momento justo de ese diálogo y lo reconstruyó a través de la lectura de labios:

Esta escena repitió la complicidad que hay entre Alberto y su hijo: palmadas en la cara, abrazos y sonrisas. La vicepresidenta fue parte de esta escena fuera de protocolo y se preocupó por ver cómo el hijo del Presidente llegaría a la Casa Rosada. Una vez más, Estanislao se alejó de la solemnidad para reflejar la naturalidad de la relación con su papá más allá de la investidura.

El diálogo completo

Cristina Kirchner: Bueno, chau. (A Alberto) No lo había reconocido a tu hijo, cuando lo vi de repente.

Alberto Fernández: ¡Ah sí! Ahí está.

Estanislao: No me dio bola.

Fabiola Yáñez: Felicidad, paz y amor.

Cristina Kirchner: ..todo siempre el Presidente..

Estanislao: Yo estoy peleado con él, pero bueno (riendo)

Alberto Fernández: ¿Vamos? ¿Venís conmigo?

Estanislao: ¿A dónde vamos? No sé..

Alberto Fernández: Voy a la Casa (Rosada)

Cristina Kirchner: Andá, andá con ellos. Andá en el auto de ellos.

Estanislao: ¡Obvio!

Alberto Fernández: Mirá los zapatos. ¡No lo puedo creer! ¡Es insólito!

Estanislao: ¡Todo canje! ¡Todo canje!

Fabiola Yáñez: Como debe ser.

Estanislao: Como debe ser.

Cristina Kirchner: Bueno, bajen.