Fretes: “Lograr una identidad tomó su tiempo de trabajo”

Todo primer logro tiene un valor sumamente especial, sobre todo cuando se puede lograr transformar un sueño en realidad, en el despertar de una nueva profesión. Muy pocas personas tiene la capacidad o fortuna de alcanzar un objetivo trazado a mediano o largo plazo.

Carlos Fretes, DT de Atlético Peñarol, es una de esas personas que logró cumplir su propósito. En su primera experiencia como técnico clasificó al mirasol al Regional Amateur 2020, donde representará a la Liga Salteña de Fútbol, al vencer en la final del cuadrangular a Villa Primavera por 3 a 1.

“Desde un principio la meta fue pelear la plaza al Regional, salir campeón del Anual, pero no lo pudimos hacer. Como San Antonio (campeón de Anual), se quedó con la plaza de la Copa Salta, nos dio la posibilidad de pelear. Era lo que se planificó y estoy contento porque logramos el objetivo”, destacó Fretes orgulloso.

Quizás no fue un título oficial, pero valió y se festejó como si fuera uno, el camino fue largo y se hizo un gran esfuerzo para llegar a la meta.

“Es muy difícil para los pibes, todos tenemos los tiempos en otras actividades, el 90% trabaja o estudia y se hacen un tiempo para entrenar, es todo un sacrificio para un torneo amateur. Lograr esto te da mucha alegría por todo el esfuerzo que se hizo”, valoró el exdefensor de Central Norte.

El técnico de Peñarol tuvo un arduo trabajo para imprimir el estilo de juego que deseaba. “Lograr una identidad tomó su tiempo de trabajo, le cambié la forma de jugar y planificar los partidos siendo protagonistas con nuestro juego, costó porque en esta categoría es difícil intentar jugar por las cancha. Ellos creyeron en esa forma, lo entendieron y en la práctica se mejoró cada vez más, intentando tener un buen trato de pelota ”, expresó el DT mirasol.

Por último, Fretes, contó: “Es una experiencia nueva, mi primera al frente de un plantel y está bueno, al objetivo lo logramos todos, los jugadores me entendieron y acompañaron en lo que quería. Traté de transmitir el mensaje justo, que entiendan que se estaban jugando muchas cosas, por ahí no te das cuenta, traté de que eso no nos pase, que no esperen llegar al vestuario y lamentarse, es lo peor que le puede pasar a un jugador”, concluyó.