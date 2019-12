El "ferroviario" de Coleoni, del Federal A a una final por la Libertadores en tiempo récord

Asoma como muy lejano en el tiempo aquel épico partido que Gustavo Coleoni y su Central Córdoba de Santiago del Estero dieron vuelta increíblemente ante nuestro Gimnasia y Tiro en el Gigante del Norte, por el torneo Federal A, donde el albo goleaba 3 a 0, pero terminó sucumbiendo ante el Sapito, su impronta y su optimismo, que remontaron aquella vez una goleada y culminó ganando 5 a 3 en una heroica que parecía irrepetible.

Pero resulta mucho más increíble para muchos caer en la cuenta que aquel partido se disputó el año pasado, precisamente el 11 de febrero de 2018. Aquí en Salta, tal vez, haya comenzado a edificarse este sueño que no paró de reinventarse en ningún momento y cuesta creer que menos de dos años después, el equipo del ex entrenador de Juventud Antoniana y Central Norte haya pasado de aquel “infierno” del Federal A a situarse en el umbral de la gloria y a tan solo 90 minutos de obtener una clasificación directa a la Copa Libertadores de América 2020, con dos ascensos en un año (a la B Nacional ese mismo año y a la Superliga en el presente) en el medio.

Central Córdoba podría coronar un gran 2019 y hacer historia en el fútbol grande de la Argentina ganando su primer título oficial.

Fundado el 3 de abril de 1919, el centenario club ya había jugado en Primera División antes de esta temporada, al participar de los viejos Nacionales de 1967 y 1971. En 1967, año del primer Nacional, Central Córdoba clasificó luego de vencer en la final del Regional a Sportivo Guzmán de Tucumán.

Su debut en Primera fue el 8 de septiembre en su estadio Alfredo Terrera, inaugurado el 21 de octubre de 1946, con derrota, precisamente ante River, 1 a 0; mientras que el 15 de octubre se convirtió en el primer equipo del interior del país indirectamente afiliado a la AFA en ganar en Buenos Aires, nada menos que en La Bombonera, ante Boca, por 2 a 1.

Tras una de las tantas reestructuraciones del fútbol argentino y la finalización de los torneos Nacionales, Central Córdoba clasificó al primer Nacional B, en 1986, tras ganar el Anual de la Liga Santiagueña.

En 1992 descendió al ya inexistente Torneo Argentino A y cuatro años después al Argentino B. Retornó al Argentino A en 1998 y volvió a bajar en 2000.

En 2008 ascendió al Federal A luego de vencer en la Promoción a Luján de Cuyo 4 a 0 como local y empatar 1 a 1, justamente en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, que esta noche será testigo de otro suceso histórico para el ferro.

En 2014 ascendió a la B Nacional de la mano de Víctor Alfredo Riggio; tres años después descendió al Federal A y luego la historia es conocida: de la mano de Coleoni, nueve meses después volvió a subir a la B Nacional y este año llegó a la Superliga para hacer historia.

Insólito: No jugará con River, se enojó y pegó el “portazo”

Quería cumplir su sueño de enfrentar a River en una final, no lo incluyeron en el equipo titular y decidió pegar el “portazo” y abandonar Central Córdoba de Santiago del Estero.

El delantero Facundo Melivilo decidió dejar de formar parte del plantel que conduce Gustavo Coleoni a horas de la final de la Copa Argentina ante el millonario, al no formar parte del once titular, informó el presidente del club, José Alfano.

Alfano le manifestó a un matutino de Santiago del Estero que “el jugador, al no ser tenido en cuenta por el entrenador como titular para el partido ante River, decidió no concentrar e irse del club”.

Luego, desde la entidad santiagueña intentaron minimizar el escándalo suscitado.

“Lo que queremos aclarar es que el jugador ya nos había manifestado su intención de irse de nuestro club, porque le había surgido la posibilidad de jugar en una institución del exterior, que nosotros no sabemos cuál es”, amplió el presidente como para bajar los decibeles ante la insólita situación.

“Melivilo tiene seis meses más de contrato con nuestra entidad, por lo que cualquier club que se interese en el jugador deberá negociar con este club”, completó Alfano.