El adiós a Danny Aiello

Danny Aiello, actor recordado por su participación en Do the Right Thing, falleció en la noche del jueves a los 86 años en un centro médico en Nueva Jersey.

“Es con profundo dolor informar que Danny Aiello, amado esposo, padre, abuelo, actor y músico, falleció anoche después de una breve enfermedad. La familia pide privacidad en este momento. Los arreglos de servicio se anunciarán más adelante”, explicó el portavoz de la familia del veterano intérprete.

De acuerdo con TMZ, Aiello estaba internado por una enfermedad repentina en un centro médico en Nueva Jersey, donde era atendido por una infección relacionada con su tratamiento. La publicación informó que falleció después de convivir con sus familiares, quienes lo visitaron en la unidad médica durante la tarde del jueves.

El actor es recordado por su cuerpo fornido y su voz ronca, así que inició su carrera interpretando papeles de hombres rudos cuando tenía 30 años. Pero fue en la década de los 70 que llegó a la cinta Bang the Drum Slowly, protagonizada por Robert De Niro, con un papel secundario después de haber sido líder sindical

Aiello también participó en otras películas famosas de los ochenta. Fort Apache the Bronx, al lado de Paul Newman; Once Upon a Time in America, The Purple Rose of Cairo y Moonstruck, película en la que adquirió bastante fama al dar vida al desaventurado novio de la cantante Cher, además se convirtió en una exitosa comedia dirigida por Norman Jewison y que generó numerosas ofertas para otras películas.

Pero quizá el papel por el que será más recordado fue en la cinta Do the Right Thing, dirigida por Spike Lee, en la que dio vida al coopropietario de una pizzería llamado Sal y por la cual recibió una nominación al Oscar como Mejor actor secundario en 1989. Mientras que su llegada a la cinta The Godfather Part II, como Tony Rosato, también se inmortalizó gracias a la frase: “¡Michael Corleone dice hola!”



Woody Allen fue uno de los directores que impulsaron la carrera del actor, al emplearlo en la obra de Broadway The Floating Light Globe y las películas Broadway Danny Rose, The Purple Rose of Cairo y Radio Days.

Aiello apareció además en el video que acompañaba al éxito musical Papa Don’t Preach, que Madonna publicó en 1986.

Spike Lee, también se declaró fanático de Aiello, que lo hizo interpretar a un pizzero en Do the Right Thing en un barrio negro de Brooklyn y gritó: “¡Esta es mi pizzería!”. Este personaje había sido ofrecido inicialmente a Robert De Niro, pero para Danny significó una actuación digna de una nominación al Oscar, y al Globo de Oro como Mejor Actor Secundario y numerosos premios de la crítica.

El director usó sus redes sociales para expresar su pesar ante la pérdida: “Tengo el corazón partido. Me acabo de enterar que mi hermano DANNY AIELLO hizo su transición anoche... hicimos historia en el cine juntos e HICIMOS LO CORRECTO. Que descanses en el PARAÍSO”.

La cantante Cher también aprovechó las redes sociales para poder despedirse de su ex compañero de reparto: “Adiós, querido. Danny fue un gran actor, pero un actor cómico genial. Nos reímos mucho. Haciendo Moonstruck ... Fue uno de los más felices veces en mi vida y fue parte de ese tiempo feliz. Adiós Johnny Cammareri. ?? Loretta”.

Al actor fallecido el jueves por la noche le sobreviven su esposa durante más de seis décadas, Sandy Cohen, así como tres de sus hijos: Rick, Jaime y Stacey. Danny Aiello III, hijo de la pareja, murió de cáncer de páncreas en 2010.

La agente literaria, Jennifer DeChiara, declaró en un comunicado: “Danny era mi cliente y un querido amigo. Falleció anoche. Danny era un talento raro que triunfó sobre probabilidades increíbles para convertirse en uno de nuestros mejores actores. Se le extrañará”.