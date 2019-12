Conocé la lista completa de los teléfonos que dejarán de tener WhatsApp en 2020

La aplicación de mensajería WhatsApp publicó en su página web los sistemas operativos que ya no serán compatibles con la misma desde el 2020. De esta manera, hay ciertos dispositivos que ya no podrán utilizar la aplicación.

Para el caso de Apple, el servicio de mensajería menciona que para utilizar con éxito la aplicación en iPhone el sistema operativo debe ser “el iOS 9 o una versión posterior”. Es decir, si un teléfono de la marca Apple cuenta con el iOS 8 ya no será compatible con WhatsApp.

El servicio también refiere que “a partir del 31 de diciembre de 2019, no podrás seguir usando WhatsApp en ningún dispositivo con sistema operativo Windows Phone, y es posible que la aplicación ya no esté disponible en Microsoft Store desde el 1 de julio de 2019”.

La incompatibilidad con los sistemas operativos nombrados anteriormente se da porque ya no se desarrolla la aplicación para ellos. Las actualizaciones del servicio de mensajería instantánea solo pueden ser descargadas en equipos que cuenten con sistemas acordes.

Estos son los modelos de celular que usan sistemas operativos que ya no serán compatibles con WhatsApp: iPhone 3G, 3GS, 4S, 5, 5C, 5S, 6 y 6 plus, mientras que de Android o Windows son el Samsung Galaxy S2, Nerus One, HTC HD2, HTC Heri, HTC Desire, HTC Wildfire, Samsung Galaxy S y Sony Xperia S.