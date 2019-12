Maza: “Era imposible decirle que no a Gimnasia y Tiro”

Es un hecho, Gimnasia y Tiro oficializó su gran apuesta y confirmó a Sergio Maza como nuevo técnico del albo para competir en el Torneo Regional Federal Amateur 2020.

La decisión estaba tomada, solo era cuestión de tiempo para que los dirigentes del club de calle Vicente López convalidaran a Maza, un hombre de la casa, como principal exponente de su nuevo proyecto.

“La sensación es de felicidad pura por todo lo que siento por el club. Desde que se empezó a barajar mi nombre tenía la ilusión, traté de estar tranquilo y después de unos días se fue materializando, obviamente estoy agradecido a la comisión por haberme nombrado y confiado en mi para esta nuevo desafío en una institución tan grande”, expresó Maza.

La apuesta de los encargados de conducir Gimnasia no tomó por sorpresa al nuevo entrenador del albo, quien hará sus primeras armas en un torneo de ascenso: “Me da mucho placer que hayan tomando esa decisión, en Salta todavía está eso de que falta experiencia. Uno no puede saber si está preparado o no, es como que no tenés experiencia y no podes avanzar”, destacó Maza y agregó: “tomaron la decisión sabiendo que vengo trabajando en club hace tres años, sabiendo la pasión que siento por esta profesión y el amor por Gimnasia, es algo incondicional, estoy en el club de los 10 años. Sabía que si no ahora sería más adelante, estaba convencido que en algún momento sería el técnico de Gimnasia”.

El DT millonario, consciente que enfrentará el desafío más grande en su carrera, confía que estará a la altura de las circunstancias: “Uno se prepara para eso, es lindo tener esas responsabilidades, en la vida si no tomas decisiones y asumís otras responsabilidades, no progresas. No soy un persona de término medio, siempre trato de hacer lo que me dice el corazón y pensar en hacer lo mejor. En este caso era imposible decirle que no a Gimnasia, es un desafío enorme y lindo”.

Sergio Maza, sin perder tiempo, comenzará si nuevo ciclo en el albo hoy a partir de las 15.30 en el Gigante del Norte.

El técnico de Gimnasia ya le entregó a los dirigentes una lista con los nombres de los posibles refuerzos que podría arriba, eso sí, es consciente que se manejará un presupuesto austero.

“Priorizo refuerzos que vengan a sumar y que le dejan algo a los chicos del club para su crecimiento. Los jugadores puedan venir saben de la situación económica del club, será más por la gloria que por el dinero”, explicó el conductor millonario y agregó: “el armado del plantel tendrá como prioridad que los chicos de las inferiores puedan tener su chance y no sean tapados”, puntualizó.

En cuanto a refuerzos, el técnico de Gimnasia está interesado en sumar a Juan Pablo Cárdenas(ex Juventud) y Emmanuel Cáceres (ex Central).