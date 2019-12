El “Chino” San Remo instaló su “chapa” en el circuito musical

“Estoy próximo a cumplir 40 años con la música, y creo que es el momento de mostrar lo que aprendí a través del tiempo y sobre todo dejar un mensaje a los jóvenes”, afirmó el experimentado cantante salteño Javier “Chino” San Remo.

“Ya estamos diagramando un gran recital para enero o febrero para los festejos de las cuatros décadas sobre los escenarios del territorio nacional. Haremos un recorrido musical con toda mi trayectoria, donde se entrelazarán los distintos géneros”, agregó el artista.

“Hace aproximadamente cinco años me alejé del cuarteto para volcarme a la parte cultural. Estoy muy abocado a la composición y también a mis libros. El Congreso de la Nación me editará el libro “Lola, las formas de una mujer”, referido a la vida de esta escultora tucumana. Una editorial de Buenos Aires también me editará mi libro “Azul luna ala”, que relata los orígenes, los colores y diseños de la bandera nacional”, sostuvo San Remo.

“Con respecto a la composición, estoy escribiendo canciones para el próximo disco de Ricky Maravilla, y también para nuevos folcloristas que empiezan a abrirse camino en el circuito nacional. Hace seis meses que soy parte del staff que actúa todas las noches en la Panadería del Chuña. Allí, ofrezco un repertorio folclórico, con algunas baladas. La verdad que esto me mantiene vivo artísticamente y lógicamente en contacto con la gente. Es un poco difícil alejarse de los aplausos, porque son el alimento de cada día”, acotó el “Chino”.

“Hace algunas semanas recibí una excelente noticia, quizás un mimo a mi carrera artística, el Instituto Nacional de la Música (Inamu), me otorgó un subsidio para hacer realidad mi obra “Güemes Cantado”, la primera ópera prima sobre la vida del gran héroe gaucho. La compuse junto al notable música “Tambita” Villegas. Por otro lado, vengo realizando la selección de temas para mi material discográfico “Sangre Salteña II”, donde incluiré canciones de Jaime Dávalos, Eduardo Falú, el “Barba” Castilla, entre otros. Siempre sostuve que en el cofre del recuerdo se encuentran las obras más bellas de nuestra cancionero popular”, aclaró Javier.

El “Chino” se mostró molesto a la hora de aclarar la situación del Himno a Salta “Desde hace años vengo luchando por la oficialización del himno, tuvo media sanción de Diputados, y luego fue cajoneado. Es una vergüenza provincial, porque se lo viene entonando hace 30 años, yo particularmente lo hago desde hace 14 años”, señaló.

La realidad es que, San Remo se abrazó a una vida más tranquila, con pluma en mano para echar a volar sus creaciones.

“Sí, esta es la faceta que me enriquece. Tengo algunas obras por estrenar, pero solo es cuestión de tiempo. Realicé un trabajo histórico - revisionista sobre Juana Azurduy de Padilla. Luego escribí “Don César”, que se vincula a la vida y obra del querido y recordado César Fermín Perdiguero, con motivo de haberse cumplido el año pasado un nuevo aniversario de su fallecimiento (22 de diciembre). También edité el libro “Gato y Mancha... la travesía”, donde cuento y analizo la espectacular hazaña de estos dos caballitos criollos que en 1925 lograron unir Buenos Aires con Nueva York y que muchos en el país y, sobre todo, en Salta desconocen. También escribí: “Historia del Panteón de las Glorias del Norte”; “Mujeres de la Libertad”; “Ramón Carrillo...el médico de los humildes”; “La Legislatura, reducto de la democracia”, y “El último granadero”. Para el 2020 también tengo varios proyectos”, remarcó San Remo.

Este polifacético artista, fue declarado en el año 2010, Personaje Destacado de la Cultura de Salta, mediante Ordenanza Nº 386 del Concejo Deliberante de la Ciudad. También fue distinguido en dos oportunidades por su trabajo literario y musical por la Cámara de Diputados de la Provincia. En aquella oportunidad, en el año 2011, editó un CD con marchas e himnos de uso escolar, que fue distribuido por este cuerpo legislativo, a todas las escuelas públicas y privadas de la provincia. Además, el cantante se graduó en Gestión Cultural y Administración de Museos en la Universidad Católica de Córdoba, y tiene un máster en Gestión Cultural y Economía Cultural de la Universidad de Valladolid (España).

“Siempre me gustó emprender desafíos. Nunca fuimos bien pagados los artistas”, dijo el “Chino” San Remo.