VIDEO Campeón del Bailando 2019: Nico Occhiato dio el batacazo y le ganó a Flor Vigna

En una apasionante y ajustada definición, el ex “Combate” se impuso por menos de un punto a su ex pareja y bicampeona del certamen, Flor Vigna.

Fue una final apasionante, emotiva, con todos los condimentos, como bien nos tiene acostumbrados el Bailando. Luego de una apertura que incluyó la participación de los grupos Vox Pop y Malevo, y los bailes del staff de bailarinas, las jefas de coach, los coaches y el jurado completo (incluyendo los integrantes del BAR), apareció Marcelo Tinelli con su ya clásico “Buenas noches América” para abrir la noche.

Tras la presentación de rigor del jurado saludó, como suele ser habitual en estas instancias decisivas, a Adrián Suar, gerente de programación de El Trece.

“Me dieron ganas de bailar, imaginate”, bromeó Suar, halagando la presentación. Claro que no faltaron las chicanas habituales, como cuando Tinelli le dijo que el canal decidía reemplazarlo por Chueco en línea. “Hiciste un año extraordinario, esto que pasa en vivo no pasa en ningún programa del mundo”, le dijo luego Suar, ya hablando en serio.

El primer ritmo fue el Jive, y quien abrió la pista fue la bicampeona del certamen, quien junto a Facu Mazzei bailó Great balls of fire de Jerry Lee Lewis. En tanto, su ex pareja, acompañado por Flor Jazmín Peña, eligió el tema Don° t stop me now de Queen. El primer ritmo en el que se midieron fue el Jive, y allí los integrantes del jurado y el BAR se inclinaron por la propuesta de Nico y Flor Jazmín, quienes se impusieron por 5 votos a 2.

El segundo ritmo fue el Cha cha pop, que tuvo como vencedores a Flor Vigna y Facu Mazzei por 5 a 2.

De esta manera, ambas parejas llegaron empatadas en 1 a conocer el voto del público (hubo más de 1.600.000 sufragios), que determinó que los campeones del Bailando 2019 sean Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña, con el 50,08%. El subcampeonato quedó en manos de Flor Vigna y Facu Mazzei (49,92%).