Salta Basket volvió a sonreír en casa frente a Echagüe

Fue una victoria anímica importante sobre Echagüe para el conjunto que dirige Esteban Gatti, para volver a creer y tomar confianza en esta División Norte.

Salta Basket trabajó muchísimo el partido y de entrada tomó once puntos de ventaja en los primeros minutos con dos triples de Cristian Cardo, quien fue clave desde la línea de tres. Los infernales mostraron ser más prácticos a la hora de atacar el aro, hicieron una buena diferencia pero Echagüe reaccionó y remontó en el tablero en ese primer cuarto que terminó a favor del combinado salteño por solo tres puntos, 19 a 16.

En el segundo cuarto, en el inicio, los entrerrianos pasaron al frente del encuentro con un triple y un simple de Ignacio Fernández. El encuentro se emparejó y el resultado fue cambiante durante gran pasaje de ese cuarto pero, finalmente, terminaron igualados en treinta y seis por bando.

Luego del entretiempo, Salta Basket volvió a tomar la iniciativa y se puso arriba del marcador por cuatro puntos con dos dobles de Mateo Bolívar. Ese buen comienzo de cuarto le permitió a Salta Basket empezar a encaminar el triunfo con una sólida defensa, buenos lanzamientos desde la línea de tres y una buena efectividad en los contraataque para sacar una máxima diferencia en el partido de catorce punto pero finalmente el triunfo en ese parcial fue para los salteños por diez puntos.

En el último cuarto, los infernales siguieron con intensidad, aunque por momentos los errores ofensivos hicieron que el elenco entrerriano se acercara al marcador pero nuevamente Salta Basket aprovechó los momentos clave y sobre el final, con una tremenda volcada del norteamericano Tyrone O’Garro, terminó por cerrar el enorme triunfo de los infernales por 87 a 73.

El próximo encuentro de Salta Basket será el jueves, en el Delmi, frente a Villa San Martín de Chaco que significará el último del 2019.

La síntesis:

SALTA B. 87 - ECHAGÜE 73

T. O’ Garro 12 - A. Zilli 5

S. González 4 - A. Carnovale 17

F. Bazani 6 - I. Fernández 19

M. Bolivar 18 - G. Romero 1

C. Cardo 16 - A. Moreno 8

J. Hierrezuelo 4 - C. Parker 0

C. Schoppler 6 - B. Oprandi 8

N. Buchaillot 0 - L. Zalio 6

M. Bernardini 14 - G. Rosso 2

P. Cornejo 0 - E. Cancina 7

S. Beyrne 0 -

E. Stucky 7 -

DT: E. Gatti DT: O. Bonell

Parciales: 19-16 (19-16), 17-20 (36-26), 22-12 (58-48) y 29-25 (89-73).

Estadio: Delmi

Árbitros: Gustavo Danna, Leonardo Barotto y Juan Pablo Florez