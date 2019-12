Aránguiz, el primer jugador en decirle no a Riquelme

Juan Román Riquelme recibió hoy su primer no a la hora de averiguar condiciones por un futbolista, el chileno Charles Aránguiz, quien rechazó la posibilidad de arribar a Boca ya que su intención es permanecer en Europa.

La directiva del xeneize tenía la información que el jugador pretendía regresar al Sudamérica por temas personas y por eso se comunicaron con su representante.

Sin embargo, les hicieron saber que esa versión no era real y que por ahora pretende continuar en Europa.

Aránguiz, de 30 años y futbolista de la selección de Chile, juega en el Bayer Leverkusen y su contrato vence en junio del año próximo.

Los alemanes le pretenden renovar el vínculo, pero él todavía no dio una respuesta formal por lo que podría continuar su carrera en otra institución como agente libre, a partir de mediados de 2020.