La deuda externa subió a 276.686 millones de dólares en el tercer trimestre

La deuda externa llegó en el tercer trimestre del año a 276.686 millones de dólares y creció 8,3% respecto de igual período del 2018, según el informe del Balance de Pagos difundido hoy por el Indec.

El pasivo externo bajó 0,5% respecto de los 255.490 millones de dolares de diciembre del 2018, lo que equivalió a una reducción nominal de 1.241 millones en el año.

En la comparación con el tercer trimestre del año anterior, la deuda creció en US$ 21.196 millones.

En la comparación con el segundo trimestre del año, en septiembre la deuda se achicó en 6.343 millones de dólares, lo que significó una reducción del 2,2% entre ambos períodos.

Con relación al segundo trimestre, la baja se debió principalmente a la reducción de la deuda del gobierno general por US$ 4.041 millones y de los otros sectores en US$ 1.184 millones.

También se redujo la deuda del Banco Central, en US$ 792 millones, de las sociedades captadoras de depósitos por US$ 167 millones y de otras sociedades financieras por US$ 159 millones.

En el tercer trimestre, el 62% de la deuda correspondió al Gobierno, 26% a sociedades no financieras, hogares e instituciones sin fines de lucro, 8% al Banco Central, 2% a las sociedades captadoras de depósitos y el 1% a otras sociedades financieras.

En la posición de inversión internacional a valor de mercado, la deuda externa bruta total con títulos de deuda alcanzó los US$ 218.262 millones.

En la balanza de pagos, la cuenta corriente registró un déficit de US$ 1.052 millones, explicado por los ingresos primarios, que presentaron un déficit de US$ 4.281 millones, compensado por un superávit de la balanza de bienes y servicios US$ 3.003 millones y de ingresos secundarios US$ 226 millones.

En el tercer trimestre, la cuenta financiera mostró un ingreso neto de capitales de US$ 1.163 millones y por efecto de las transacciones de la balanza de pagos, las reservas internacionales se redujeron en US$ 14.823 millones.

En el período considerado, la economía registró una posición de inversión internacional neta acreedora a valor de mercado de US$ 115.996 millones, superando en 52.095 millones a la trimestre anterior, según el Indec.