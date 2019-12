Messi otra ves elegido como el mejor del planeta

El astro Lionel Messi se quedó una vez más con el primer lugar entre los 100 mejores jugadores del planeta, según la octava encuesta realizada por el diario inglés The Guardian.

Messi, elegido anteriormente en 2012, 2013, 2015 y 2017, lideró el podio que completaron el defensor holandés Virgil van Dijk y el delantero senegalés Sadio Mané, ambos jugadores de Liverpool de Inglaterra.

El crack rosarino cierra el año con otra mención individual que sumó a sus galardones con el Balón de Oro y The Best de la FIFA.

El top ten lo completaron el crack portugués Cristiano Ronaldo, el egipcio Mohamed Salah, el francés Kylian Mbappé, el polaco Robert Lewandowski, el inglés Raheem Sterling, el arquero brasileño Alisson y el holandés Frenkie de Jong.

La votación convocó a 239 expertos, entre futbolistas, entrenadores y periodistas, de 63 países, entre los que se destacan Javier Zanetti, los brasileños Falcão y Zico, y el búlgaro Dimitar Berbatov.

Entre los 100 mejores futbolistas se encuentran los argentinos Sergio Agüero (13º), Ángel Di María (39º), Paulo Dybala (42º), Lautaro Martínez (47º) y Mauro Icardi (60º).

Del listado de The Guardian, 95 jugadores militan en el fútbol europeo, cuatro en Brasil (Dani Alves estuvo en París Saint Germain de Francia hasta junio) y uno en la Major League Soccer de los Estados Unidos.