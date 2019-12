Pan de Navidad a mitad de precio por un día

Mañana, víspera de la Nochebuena, los salteños podrán conseguir el pan dulce a mitad de precio en unas 50 panificadoras y panaderías de la Capital y el interior provincial.

"Que en estas fiestas no falte un pan dulce en cada hogar", es el eslogan de la iniciativa encarada por la Cámara de Panaderos de Salta, que estima poder vender durante la jornada de descuento 5 mil kilogramos de pan de Navidad.

El presidente de la Cámara de Industriales Panaderos y Afines de la Provincia de Salta, Daniel Romano, le comentó a El Tribuno que por una parte se trata de un pequeño gesto de agradecimiento que ellos quisieron tener con los clientes que les compran a diario, y por la otra, la idea es que la gente vuelva a las panaderías a comprar este producto tan tradicional.

Los precios

En Salta, un kilo de pan dulce cuesta en promedio entre 600 y 700 pesos, pero se encuentran hasta 1.000 pesos, los más elaborados. Con el 50% menos, el valor promedio será solo por un día de 300 a 350 pesos, según precisó Romano. La bolsita de pan que generalmente se comercializa en las panaderías es la de 500 gramos (o de 400 gramos en los supermercados), por lo que con el descuento se las podrá conseguir desde 150 a hasta 175 pesos.

Debido a la situación económica difícil y a los precios altos de los panes de Navidad, el sector trabajó con algunos proveedores de Salta y también de Buenos Aires, como Margarita, Molinos de Salta y otros cuatro distribuidores logrando bajar un poco los costos de elaboración para esta ocasión especial. "Venderemos a un precio con muy baja rentabilidad para nosotros, pero la idea es que la gente pueda comprar un pan dulce para poner en su mesa en la Navidad", dijo el referente panadero.

Añadió que estos panes se harán en moldes, son artesanales, frescos, no llevan aditivos y como mínimo tendrán frutas secas y pasas de uva. Calculan vender por lo menos 100 kilos por panadería.

El 50% off alcanzará a las bolsas de 500 gramos y también a las de 750 gramos para los que la quieran elaborar. Esto no quita que seguramente algunos panaderos ofrecerán a sus clientes un pan de Navidad más elaborado, que no tendrá descuento.

LISTADO DE PANADERÍAS ADHERIDAS

CAPITAL

San Cayetano (barrio El Tribuno, La Unión de Catamarca 2218)

Mosconi (barrio Mosconi, San Millán 3131)

Perpetuo Socorro ( Pje Gauna 96)

Virgen del Valle (Avda. Belgrano 976)

Santa Teresa (La Rioja 1103)

San Juan (San Juan 1437)

Las Flores (España 1625 - Ituzaingó 343)

El Principito (barrio Don Emilio, Hesling 587)

El Abuelo (Avda. San Martín 2110)

Esperanza (Tucumán 1205)

El Buen Gusto (Alberdi 849 - Alberdi 423)

Kopacabana (La Rioja 1416)

Tres Cerritos (Deán Funes 179)

Del Cerro (Necochea 668)

Los Ángeles (Alvear 1002)

Sur (barrio Bancario, Los Mirlos 4719)

Niño Jesús de Praga (Pedernera 1231)

Santa Victoria (Avda. Independencia 198)

El Sol (barrio Tres Cerritos, Los Cardones 87)

Aroma de Pan (Coronel Suárez 560 - Francisco Arias 11 - Avda. Independencia 1267)

La Mundial (Avda. San Martín 1702)

Puertas al Cielo (Pellegrini 193)

Más & Más (Alvarado 1911)

Buendía (barrio El Tribuno, La Razón 3725)

La Castellana (Laprida 386)

La Medialuna del Amigo Riera (Ituzaingó 123)

Pérez (Jujuy 84)

Virgen de Huachana (barrio San Rafael, Los Halcones 1641)

La Princesa (Urquiza 1779)

Master Pan (barrio El Rosedal, Zacarías Yanci 500)

San Rafael (barrio Santa Lucía, Calle 6 - medidor 376)

La Social (barrio Tres Cerritos, Los Eucaliptus 266)

INTERIOR

Pan y Café (Cerrillos, Gral. Güemes 435)

Don Santa (Cerrillos, San Millán y Felipe Varela)

Mordisco (Cerrillos, Avda. Cánepa y Ambrosio Mamaní - La Merced, Avda. Hipólito Yrigoyen 602)

Ruano (Metán, Güemes Oeste 305)

La Princesa (Metán, San Martín 131)

GA-VI (Las Lajitas, Alberdi 440)

Maná (Orán, Barrio Belgrano, Bolivia 499)

Ri-cota (Rosario de Lerma, Villa Mercedes, Destructor Brown y Submarino Salta - Barrio Bella Vista, José Marmol 186)

La Nueva Nena (El Carril, 25 de mayo 230)

El Trigal (Campo Quijano, Ruta Provincial 36, esq. 25 de mayo)

La Nueva Alameda (Joaquín V. González, Hipólito Yrigoyen 358)

La Estrella (Joaquín .V. González, 9 de julio 369)

Jaramillo (Rosario de la Frontera, 20 de febrero 538)

La Mascota (General Güemes, Alem 240)

Valentino (General Güemes, Barrio 25 de mayo, Perú 1451)

No subirá

El último incremento en el precio del pan fue el 20 de agosto pasado, desde entonces los precios sugeridos para el kilogramo de miñón son de 110 pesos, las tortillas 7 pesos cada una y las facturas 15 pesos.

De cara a las fiestas de fin de año, Daniel Romano afirmó que no está previsto un nuevo incremento por lo menos hasta fin de mes.

"Somos uno de los pocos sectores que no volvimos a aumentar y durante las fiestas tampoco lo haremos; esperamos poder reunirnos con los gobiernos nacional y provincial para conversar sobre qué medidas nos pueden ayudar. Creo que dialogando podemos llegar a encontrar una solución para todos", manifestó el representante de la Cámara de Panaderos de Salta.

Expectativas

El sector está expectante a lo que pueda suceder en la economía del país. Creen que en algún momento tendrán que sentarse a dialogar con las cerealeras y molineras para acordar estrategias que beneficien a todos.

Un tema pendiente es lograr un precio diferencial en la harina que en 2018 subió de manera exorbitante un 285%. Hoy una bolsa de harina de 50 kg está en promedio 1.100 pesos.

Las ventas cayeron un 30%

Las panaderías cierran un año crítico. Cerraron unos 25 locales.

Este año las ventas en las panaderías bajaron y mucho. La caída ronda entre el 30 y 40%, lo que le genera gran preocupación a los panaderos. “Estamos intentando mantener nuestra fuente de trabajo, que son nuestros empleados, porque no hay pedidos”, manifestó Romano.

Añadió que “el consumo se ha sentido mucho, el pan se ha encarecido, 100 pesos para un sueldo de hoy es muy caro, lamentablemente, todo vale en función de lo que vale el dólar: la harina, la luz, los servicios. Eso hizo que el pan sea caro, yo lo reconozco”, dijo.

La crisis económica caló hondo a tal punto que este año cerraron entre 20 y 25 panaderías salteñas, otras solicitaron medidas como “empresas en crisis” y también preguntaron por el tema concursal.

Los panaderos están esperanzados que pronto salga una moratoria, debido a que señalan que están ahogados financiera e impositivamente. “Una moratoria como la que dicen que va a salir sería interesante porque entonces la deuda que uno tiene la puede pagar en cinco o 10 años y eso nos ayudaría por lo menos a no estar más endeudados, que es nuestro gran problema”, comentó.

En la Cámara de Panaderos están asociadas unas 200 panaderías, pero el sector estima que hay unas 500 en toda la provincia, sin contar las empresas truchas e ilegales.