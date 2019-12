Por pelear en boxes no volverá a correr en el Zonal

Picantísimo final tuvo el automovilismo local. Hace ya varios diez días se corrió la última fecha del Campeonato Zonal del Noa, que arrojó a los campeones en sus tres categorías. Pero para el Auto Club Salta habían quedado asuntos pendientes y se resolvieron en las últimas horas.

La dirigencia del automovilismo salteño decidió castigar duramente a los pilotos Eduardo Moreno y Samuel Haroian (entre otros sancionados), por lo cual el primero no podrá volver a competir en el ámbito local durante 18 meses y el segundo, por 12 meses.

El ACS emitió un comunicado con las sanciones, en el cual hizo referencia a los inconvenientes suscitados “en el Sector de Boxes, Parque Cerrado y Torre de Control del Autódromo Martín Miguel de Güemes”.

Ante estos sucesos, se decidió suspender e inhabilitar por 18 meses a Eduardo Moreno, piloto de la Categoría TP 1.400. La razón de dicha resolución tiene que ver con “los actos de inconducta observados para con otro piloto de la misma categoría y Comisario Deportivo”, dice el escrito.

Además, se le prohibe el ingreso al sector de boxes del Autódromo Martin Miguel de Güemes por durante 12 meses a Eduardo Moreno padre, por actos de inconducta. Otra suspensión e inhabilitación corre, también por un año, para Samuel Haroian, piloto de la Categoría TP 1400, por actos de inconducta en la torre de control para con el Comisario Deportivo.



Y por último fue sancionado con 3 años de prohibición de ingreso a Cristian Haroian, que trabaja en el equipo de Eduardo Moreno, por ser reincidente de actos de inconducta en el sector de parque cerrado, según consta en la resolución.

¿Qué es lo que sucedió aquel domingo 8 de diciembre? Se corría una de las series del TP 1400 cuando el jujeño Matías Clapier tocó de atrás al auto del salteño Eduardo Moreno, que venía puntero y con chances de ser campeón. Esto derivó en una agresión física posterior en la zona de parque cerrado.

Moreno había perdido sus chances de ser campeón con esa actitud, que fue bien aprovechó Daniel Lestard para quedarse con el título.

Luego del doble choque en pista, en la zona de parque cerrado se produjo incidente donde Moreno agredió a Clapier, según constó en la planilla oficial de resultados.

“Es un desastre lo que decidieron, esto viene de antes, ya había salido campeón pero siempre encontraron la forma de evitarlo, creo que me vienen persiguiendo desde hace tiempo”, le dijo Moreno a El Tribuno luego de conocer la sanción. “Yo fui, le reclamé y lo empujé, nada más”, contó el piloto salteño sobre el incidente.

Moreno también acusó a las autoridades del ACS al recordar que “yo he visto cada cosa en al autódromo y nadie dice nada. Pero desde el año pasado que me vienen buscando, y Clapier siempre me toca de atrás, fue la tercera vez, y yo ya estaba podrido”.

El piloto de 32 años aseguró que probablemente no volverá a competir en el Zonal. “Hasta que no haya transparencia, no vuelvo. Cómo puede ser que el presidente de Auto Club Salta también corra y salga campeón (por Daniel Lestard)”.

Moreno se dedicará en el 2020 a competir solo en el Turismo Pista, que comenzará en febrero, no sin antes tomarse un descanso y sin posibilidades de volver a competir en Salta.