El senador nacional Juan Carlos Romero explicó ayer las razones de su voto en contra de la Ley de Emergencia Económica, en la sesión del último viernes en el Senado de la Nación. Asimismo, argumentó su apoyo a la suspensión del Pacto Fiscal entre Nación y provincias.

"El país necesita menos impuestos y no más impuestos. Además, hay un doble discurso: por un lado suben los impuestos diciendo que somos solidarios con los pobres, pero por el otro lo suben para recaudar más", señaló el legislador a Radio Salta sobre la Ley de Emergencia Económica. Asimismo, dijo que el paquete de medidas que aprobó el oficialismo no trae ningún alivio para las pymes. "Hay un gran afán de recaudación", completó.

"Yo he apoyado la supresión del Pacto Fiscal, en lo que se refiere a impuestos, que es una iniciativa que necesitaba la provincia y el gobierno de Gustavo Sáenz para comenzar su mandato con estabilidad", dijo.

Luego, en declaraciones al programa Quo Vadis, realizó una contextualización histórica de las crisis recurrentes de la Argentina. "Desde la restauración de la democracia, hace 36 años, no hemos podido bajar nunca la pobreza del 30%, no hemos podido evitar varios default, la emergencia, ni que la pobreza crezca; eso es tremendo, me da mucha pena y una frustración grande", agregó.

"Me da frustración que el país ha perdido la carrera y pierde el tiempo. Cuando uno se queda en la ruta del progreso, otros pasan y pasan", enfatizó.