El Tala, al borde de la quiebra, según el nuevo intendente

Daniel Ponce, el nuevo intendente saencista de El Tala, realizó una conferencia de prensa para detallar el estado en el que se encuentra actualmente el municipio, tras la gestión del último jefe comunal, Andrés Mellado.

La región posee alrededor de cinco mil habitantes, de los cuales más del 50% dependen del municipio a través de planes contratados. En cuanto a la planta permanente, meses atrás, el anterior gobierno la acrecentó en un 110%.

Pareciera increíble que una zona tan rica en cuanto a flora y fauna, con unos recursos naturales importantes en el sur salteño, esté al borde de la quiebra. Sin embargo, la cuna natal de Lola Mora busca desesperadamente salir de esta crisis económica.

"Es muy importante para los taleños y la comunidad en general que se sepa el estado en que hemos recibido el municipio el 10 de diciembre. Tuvimos una transición bastante tranquila con el anterior gobierno. Estamos trabajando con la parte técnica, contadores, abogados, y con las personas de las diferentes áreas para interiorizarnos a fondo", expresó con preocupación Ponce.

Luego continuó: "La parte financiera del municipio presenta deudas importantes; está registrado un total de cinco millones de pesos, y por otro lado tenemos otras deudas que van apareciendo día a día y eso ronda otros dos millones de pesos que no están registrados, sino que nos pasaron una lista certificada de esta deuda".

"Tenemos tres cheques diferidos que están al aire; no sabemos dónde están ni la fechas ni los montos. Si bien los cheques ya están denunciados, ya hicimos los trámites correspondientes con los bancos y la policía junto a nuestros abogados, todavía no hemos recibido información y seguimos esperando", manifestó Ponce.

Vehículos en pedazos

Respecto al actual estado del parque automotor municipal, el intendente manifestó que "tenemos un parque automotor destruido en un 90%. Hemos recibido los vehículos oficiales por pedazos. Si bien también hay boletas por el mantenimiento de los mismos, no esperábamos que éste sea el resultado. Después de las elecciones hasta hemos sufrido robos, hay denuncias de por medio y esto está en plena investigación", aseguró.

Cabe señalar que en el parque, de la gestión anterior quedaron dos camionetas doble cabina, una camioneta de una sola cabina, ambas marcas Ford Ranger también rotas; dos camiones volcadores; tres tractores; una camioneta Ford modelo viejo; dos tractores que no funcionan; una retropala con el arranque y cubiertas totalmente destruidos.

En cuanto al estado de todos esos vehículos y máquinas, el jefe comunal dijo que "la verdad que ya no sé qué pensar, porque recibir el estado en que está el municipio es lamentable y doloroso, porque uno viene con la idea de empezar a trabajar desde el minuto uno y se encuentra con todo esto; con los yuyos que nos llegan hasta la rodilla".

Sin combustible

"Por ahora mi equipo y yo nos estamos manejando en nuestros vehículos particulares, y hace poco retiramos una camioneta nueva para el municipio y en esa me estoy moviendo. Pero la cuestión es que para andar se necesita combustible y como hay deudas anteriores bastante importantes, los negocios de la zona ya no nos quieren dar. Se debe un monto muy elevado", aseguró. Mientras tanto, también son ellos los que están pagando de sus bolsillos el combustible para poder trabajar.

“Se robaron hasta los inodoros”

El jefe comunal calificó como lamentable el estado de los edificios públicos.



El intendente Ponce en diálogo con El Tribuno.

Respecto al estado de la infraestructura, el intendente Ponce manifestó: “Hemos recibido los edificios en un estado lamentable. En el complejo deportivo se robaron hasta los inodoros. Y la hostería también está destruida. En el municipio también hay varios lugares que arreglar. Lo único que se mantuvo es la Casa de la Cultura“.

“Es doloroso estar en esta situación porque la gente de El Tala está demandando respuestas inmediatas. Hay gente que tiene enfermedades crónicas, que tiene que tratarse y no tenemos las herramientas necesarias para asistirlas”, dijo.

Las trafics para trasladar pacientes a la ciudad más cercana están rotas. “El arreglo de las mismas es carísimo, por eso estamos viendo como subsanar esta situación. Hemos recibido el apoyo de Miguel Moreno, el intendente de Trancas, quien se ofreció a darnos un tanque atmosférico para desagotar de manera urgente los pozos“, dijo. “También nos dieron una mano para financiar la compra de una máquina desmalezadora y ahora los chicos se están capacitando para empezar a trabajar“, expresó.

”Hay denuncias que están en camino, reclamos de finqueros y nos estamos poniendo al tanto con los abogados. También hay una denuncia gremial de trabajadores de ATE con quien hay una deuda importante, por eso estamos viendo la forma de tener una charla con ellos. Les dije que nos esperen un poco porque necesitamos sanear esa deuda“, expresó.

Una de las camionetas de la comuna, destruida.

Sueldo garantizado

“Al otro día de las elecciones me puse en contacto con el gobernador Sáenz. Desde, el minuto uno me puse la bandera para trabajar con él y se puso a disposición. Tenía que pagar los aguinaldos y no había manera de reunir ese dinero. Afortunadamente y gracias a su apoyo, el día lunes 23, hemos pagado los aguinaldos. Es un esfuerzo muy importante y los primeros días de enero se pagarán los sueldos”, aseguró Ponce.