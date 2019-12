Aldosivi denunció a Independiente

Aldosivi denunció ante la Superliga a Independiente por no pagar una cuota del pase del delantero Cristian Chávez y el club de Avellaneda se expone a una dura sanción, que podría derivar en no permitirle fichajes en el mercado de pases de mitad de 2020.

El tiburón reclama 870.000 dólares correspondientes a una cuota impaga por el pase del delantero, que fue pedido por el exentrenador Sebastián Beccacece y casi no tuvo minutos en este semestre.

Con este escenario, el rojo tendrá que hacer un descargo ante el Comité de Disciplina de la Superliga y el año entrante se conocerá el fallo.

De acuerdo a la notificación que llegó a Independiente, el club se expone a un castigo previsto en el artículo 78 del reglamento de procedimientos y sanciones, que hace referencia a una prohibición de incorporar jugadores en el mercado de pases.

A fines de noviembre, el rojo recibió una multa económica por parte del Comité de Disciplina de la Superliga a raíz de una deuda por tres futbolistas de Godoy Cruz: Emanuel Aguilera, Diego “Torito” Rodríguez y Leandro Fernández.

En otro orden, el flamante entrenador de Independiente Lucas Pusineri recorrió junto a su cuerpo técnico el predio de Villa Domínico, donde a partir del 3 de enero iniciará la pretemporada de cara a la continuidad de la Superliga y la Copa Sudamericana.

A pocos días de haber firmado por un año como DT del rojo, estuvo junto a su equipo de colaboradores del Centro de Alto Rendimiento del club.

El entrenador ya avisó que desea contar con Leandro Fernández.