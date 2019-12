Orfano gritó campeón con el Wilstermann

Jorge Wilstermann, conducido por el argentino Cristian Díaz (ex Independiente), venció ayer en la última fecha a Oriente Petrolero por 3 a 1 en condición de local, se consagró campeón del campeonato Clausura del fútbol boliviano y se clasificó a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2020.

El campeonato vino de la mano de los goles que marcaron el defensor boliviano Edward Zenteno a los 21 minutos de la etapa inicial, el delantero brasileño Serginho (35’ ST) y el mediocampista argentino Esteban Orfano, ex Boca Juniors (47’ ST). Descontó para la visita Freddy Roca (42’ ST).

Integró la formación titular del equipo cochabambino el volante Cristian Chávez, ex Boca y Lanús entre otros equipos.

De esta manera el equipo ‘aviador‘ llegó a las 60 unidades, ganó el torneo boliviano de Primera División por séptima vez y clasificó a la Libertadores en el Grupo C, donde se enfrentará a Peñarol de Uruguay, Colo Colo de Chile y Atlético Paranaense de Brasil.

Pese a la derrota, Oriente Petrolero clasificó a la Copa Sudamericana 2020, al ubicarse en el octavo puesto del campeonato del país andino.

Bolívar, dirigido por el argentino César Vigevani, igualó 2 a 2 con Royal Pari, en La Paz y terminó en el tercer lugar, pero al ganar el torneo Apertura también jugará la Libertadores.