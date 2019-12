“No alcanza con que sea gratuita, hay que igualar oportunidades”

El contador Víctor Claros acaba de finalizar el primer año de su tercera gestión (que se extenderá hasta mayo de 2022) como rector de la Universidad Nacional de Salta (UNSa). Dirigió la casa de estudios de 2010 a 2016 y luego fue decano de la Facultad de Económicas hasta mayo pasado, cuando volvió a agarrar las riendas de la UNSa.

En varios momentos de la entrevista remarcó que “nada se hace solo” y que cuenta con un equipo de trabajo con mucha experiencia y el apoyo de casi todas las autoridades de las seis facultades y tres sedes del interior provincial.

Indicó que la universidad tiene aproximadamente 37 mil estudiantes y 4 mil trabajadores y que “ha sido un año bastante complejo para las universidades y el país todo”.

A siete meses de su nueva gestión, ¿qué balance realiza?

Lo primero que hicimos es consolidar lo que estaba. Se decía que se iba a cerrar Cafayate, donde yo llevé las tres tecnicaturas (Energía Solar, Turismo y Enología y Viticultura), pero gestioné en Buenos Aires y ahora se queda permanente. Medicina, cuando la traigo en 2015 era que en 2019 iba a ser de Salta. Ahí hubo algunos problemas de comunicación.

Tenemos 25 jóvenes que terminan el quinto y el otro año cursan el sexto, así que ya firmamos un convenio con Tucumán pero hicimos una presentación en Buenos Aires y en marzo se empieza a trabajar con la Coneau para que Medicina sea de la UNSa a partir de 2021. Eso significa mayor responsabilidad.

Sigo trabajando por la inclusión, nosotros estamos en una zona con muchos jóvenes vulnerables, mucha pobreza, y no porque sea gratuita la universidad ya permite que vengan todos. Sino igualamos oportunidades hay muchos vulnerables, que como una puerta giratoria, así como entran se van por las necesidades que tiene la familia, por trabajo. Por eso este año hemos puesto casi el 25% del presupuesto de funcionamiento en becas de comedor, estudio y formación que significaron $80 millones.

En 2020 la universidad abrirá dos carreras nuevas...

Sí, dos. Las facultades de Naturales e Ingeniería van a tener carrera nueva en J.V. González y en San Antonio de los Cobres. El Consejo Superior las aprobó diciendo que el Rectorado tenía que hacer las gestiones de los fondos.

Hice varios viajes a Buenos Aires. El 4 y 6 de diciembre salieron las resoluciones donde nos aprobaron las carreras de Tecnicatura Industrial Electromecánica, en San Antonio, y Sistemas Productivos Ganaderos, en González. Nos dan el financiamiento para el primer año, unos $2,6 millones para Electromecánica y $4,5 millones para Sistemas Productivos.

Una de sus propuestas de campaña era un plan de Salud para los estudiantes sin obra social, ¿eso sigue en pie?

Tenemos cerca de 10 mil estudiantes que no tienen obra social. La UNSa tiene un centro médico, pero solo para atenciones sencillas. Apareció la figura del doctor Saavedra del Imac que quiere ser solidario y propuso una atención inmejorable para todos a 200 pesos por estudiante. Empezamos a ver todos los aspectos legales y se firmó el convenio.

Mientras avanzábamos en los trámites se habilitó un lugar para que los chicos se inscriban, pero como que no había una respuesta. Algunos decían que todo esto era un negociado, pero eso solo es mala intención. Al estudiante que no pueda pagar los 200 pesos mensual le daremos beca completa o media beca. Terminamos el año con 1.100 jóvenes interesados en tener una obra social, de ellos solo 150 pidieron beca.

El plan de salud contempla hasta trasplante. En nuestro presupuesto pusimos 5 millones de pesos para estas becas.

La universidad es garante, el convenio no tiene un plazo, ellos respetan el convenio y a las 6 meses (se actualizaría) un 10 por ciento.

La Universidad Nacional de Tucumán levantó el cupo de ingresantes a Medicina, por lo que se advierte incertidumbre en la UNSa por la falta de espacios y recursos. ¿Qué va a pasar?

Si bien yo gestiono carreras que quieren las diferentes facultades después le corresponde a cada facultad, no obstante conozco el tema. En primer lugar nos tenemos que ajustar a lo que dice Tucumán porque es carrera de Tucumán por lo menos hasta 2020. Como el Consejo Superior de Tucumán sacó el cupo (de 290 ellos y 60 nosotros) y aprobó una nota mínima de 60 para ingresar a la carrera se estima que va a ser mayor la cantidad de estudiantes. Al ser mayor la cantidad casi todo va a depender del cuerpo docente, nosotros ya tenemos el financiamiento de Medicina para Salta, pero tenemos para los 60 alumnos. Lo mismo que Tucumán debe tener para 290. El espacio además es un tema, hay una ley de protección al paciente también, esto nos indica que en el intrahospitalario no puede haber más de cinco alumnos acompañando al médico por respeto al paciente. Si esto se libera pueden haber 30-40 estudiantes a la vuelta. De ahí es que es una cuestión que se va a tener que analizar.

¿Le preocupa esta situación?

Yo soy uno de los fanáticos de que todas las universidades sean irrestrictas, esa es mi política, la he aplicado toda la vida, yo no hubiera entrado a la universidad si hubiera habido escollos, realmente lo poco que pude conseguir ha sido por una universidad pública, generosa y gratuita. Ahora también comprendo, yo no estoy en lo que es el arte de curar, es muy distinta la carrera de Medicina.

¿Cuándo vamos a saber qué es lo que va a pasar?

Hay un plantel de docentes asesores responsables de todas las cátedras que se dictan acá pero la cabeza es de Tucumán, Con todo lo sucedido parece que ya están poniendo en dudas si ellos van a poder seguir siendo responsables de las cátedras de Salta, eso es lo que tiene que solucionar Salud. Se podría autorizar que los responsables de cátedra sean profesionales salteños.

Es un problema que se puede resolver o corre en riesgo el cierre de la carrera...

No corre riesgo, además si bien es una carrera de Ciencias de la Salud, yo voy a hacer todo lo posible para que no se cierre, de hecho ya se está trabajando con el curso de ingreso 2020.

¿Se están haciendo obras en la universidad?

Terminamos la obra de la biblioteca central, que yo ya la había empezado, ahora la vamos a habilitar cuando empiece el año, también las aulas de Tartagal creemos que en el primer semestre de 2020 estarán terminadas. Conseguí los fondos de la primera planta del laboratorio de Anatomía de Medicina, ya se licitó y se está haciendo la segunda etapa. En Orán había un laboratorio para cuatro carreras, quedó tal cual lo había dejado, ahora sacamos la licitación y adjudicación para que se continúe. Hicimos una serie de arreglos que habían quedado inconclusos.