Claudia Roldán: “Es lo mejor que me pasó en mi carrera”

Un sueño de “primera” que la cuidad de La Plata cobijó y convirtió en realidad. La profesionalización de fútbol femenino le permite a las mujeres de todo el país soñar a lo grande: llegar a primera división y competir al más alto nivel.

Esta es la historia de Claudia Roldán, una jugadora oriunda de Joaquín V. González, quien logró dar el salto de calidad al ser contratada por Gimnasia y Esgrima de La Plata.

“Soy de J. V. González, comencé a jugar a los 8 años en el barrio, con mis primos, también lo hice en Cebollitas y en los Juegos Evita. Estuve en Central Norte (dos años) y después en San Francisco (cinco años). Ahí me vieron en un amistoso con un equipo de Bolivia y me llevaron a Atlético Ciclón”, relató la jugadora del lobo.

“Tengo una amiga que juega en Gimnasia, le contó el técnico de mi, me llamaron, estuve a prueba una semana y quedé. Hoy hace cuatro meses que estoy en el club”, destacó orgullosa de su gran logro.

Roldán, con 25 años, se desempeña como delantera, aunque todavía no tuvo la fortuna de convertir. “Jugué solo cinco partidos de titular porque me lesioné. Al principio me costó un poco pero después la agarré la mano”, dijo Claudia.

Competir en el fútbol profesional demanda mucha más exigencia. “En lo físico y técnico es muy diferente, Aquí tenés roce con chicas de la Selección argentina, de Boca, River y Racing, uno trata de aprender de todas”, expresó la atacante de J. V. González, quien luego remarcó: “Tengo contrato por un año, el club se hace cargo del departamento donde vivo, la comida y pagan un sueldo”.

Claudia, hincha de Barrio Obrero, Boca Junior y fanática de Riquelme, disfrutó de algo único en Gimnasia de La Plata, que seguramente la marcará de por vida; el arribo de Diego Maradona.

“Es fantástico tenerlo a Maradona en la primera de Gimnasia, lo vemos tres veces por semana en las prácticas, nos pudimos sacar fotos con él y me firmó una camiseta. Tuvo una charla muy linda con nosotras, no me imaginé tenerlo en frente, que nos diga lo lindo que es el fútbol y que lo primero es la familia. Fue algo muy emocionante, varias lloraban y algunas le besaban los pies. Es lo mejor que me pasó en mi carrera futbolística”, recordó emocionada.

Claudia, disfrutando de sus vacaciones por sus pagos, se tomó unos minutos para agradecer en cariño que recibe de la gente de J. V. González, especialmente del barrio Radio Estación, donde viven sus padres: “Mucha gente de González me felicitó, recibo mucho cariño de su parte, es muy lindo, en todos los lugares donde jugué siempre los representé”, concluyó la actual atacante del lobo platense.