Docentes temen perder estabilidad por la burocracia

Las oficinas de Medicina Laboral de la Provincia volvieron a ser escenario de incertidumbre en la mañana lluviosa de ayer. Las largas colas en la sede de la institución volvieron y las autoridades no tuvieron otra opción que hacer ingresar al hall del edificio a los trabajadores de la educación, de nivel Medio y de las técnicas, que esperan para completar sus estudios de aptitud psicofísica con la esperanza de lograr la titularización y la estabilidad en sus cargos.

Las oficinas estatales funcionan en un edificio de departamentos pensado para que vivan familias, por lo que la distribución no es acorde para la atención al público. Los profesores ingresaron como pudieron y en completo silencio.

Adentro del edificio, los docentes hacían comentarios en voz baja sobre su malestar. Cansados, algunos se sentaban sobre expedientes apilados.

Muchos habían llegado desde el interior provincial y se quedaron en el lugar desde el domingo a la noche para esperar la atención del Estado.

Algunos contaron que en la oficina les dijeron ayer a la mañana que, si no permanecían en silencio hasta que los atendieran, no podrían completar los trámites.

"Vamos a estar hasta que nos reciban los papeles, por eso soportamos este maltrato. Somos docentes y trabajadores y nos tratan peor que animales", dijo una educadora tratando de contrarrestar la indiferencia estatal.

Los docentes cuestionaron también a los sindicatos que estuvieron ausentes durante la jornada pese a los inconvenientes que amenazan la posibilidad de acceder a la estabilidad laboral.

"A nosotros nos dan cualquier información, pero si vinieran los sindicatos quizás podríamos actuar ante este maltrato", dijo otro profesor. Por la mañana les comunicaron que a la tarde pondrían tres médicos auditores, pero no saben hasta cuándo cumplirán.

El problema viene desde la semana pasada y, si bien dispusieron dos médicos más el jueves y viernes, estos solo atendieron algunas horas.

El grave problema, el cuello de botella, se genera porque los docentes se pueden realizar los estudios en cualquier centro, pero tienen que ser auditados en Luis Burela y Santiago del Estero.

Ante esa realidad, la Secretaría de la Función Pública está en el centro de la tormenta. Desde el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología ya informaron sobre el pedido de más médicos auditores. Es el mismo pedido que desde el Sindicato de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Salta (Sitepsa) vienen planteando. "Los docentes están viniendo desde la semana pasada y no pueden concluir el trámite. Muchos ya perdieron el presentismo", dijo el secretario general de Sitepsa, Sergio Coronel.

Es que los docentes del interior no tienen argumentos válidos para quedarse tantos días en Salta y no concurrir a su lugar de trabajo. No tienen un permiso para presentar los estudios de aptitud psicofísica y muchos de ellos, ayer mismo, perdieron dinero correspondiente por el ítem por presentismo.

En un fin de semana aumentaron un 50% los estudios

Los trabajadores encolumnados en Docentes Autoconvocados de Salta (DUS) denunciaron ayer el incremento indiscriminado de los costos de los estudios de aptitud psicofísica.

Desde el viernes hasta ayer el valor subió un 50 por ciento, pasó de 2.700 pesos a 4 mil pesos.

Denunciaron que se trata de una SRL montada para los estudios laborales y que tiene prácticamente un “mercado cautivo”. Remarcan que resulta excesivo el aumento para las y los trabajadores que buscan estabilidad en sus ingresos por medio de su titularización.

Los estudios están entre los requisitos que les piden para completar la presentación.

“Yo les quiero decir a las compañeras que están haciendo los trámites que cualquier hospital público puede hacer los estudios. También le pedimos al IPS que contemple la situación de sus afiliados y que haga una ampliación extraordinaria de las órdenes”, dijo Silvia di Piazza, de DUS.

“Al final, sin el presentismo y pagando 4 mil pesos menos, estamos perdiendo plata en vez de ganar más”, dijo Di Piazza.