Urtubey: "Es difícil estar peor de lo que estamos"

"Es difícil estar peor de lo que estamos", dijo Juan Manuel Urtubey en referencia a la situación económica del país. El gobernador habló del tema ayer, tras inaugurar la nueva sede del Samec y Defensa Civil. "Espero que salgamos de la lógica de la especulación financiera", planteó.

Urtubey se refirió a sus expectativas frente a la gestión presidencial que Alberto Fernández comenzará el 10 de diciembre. "No sé cuál va a ser el modelo económico del gobierno nacional porque no tengo información. Espero que salgamos de la lógica de la especulación porque eso es regresión, menos trabajo y más pobreza. Espero que esa sea la agenda, pero no tenemos muchos más elementos de análisis todavía. Ojalá que podamos levantar, venimos de un momento muy difícil", afirmó el gobernador en diálogo con los medios de comunicación.

Además aseguró que dejará una provincia equilibrada en lo fiscal para su sucesor, Gustavo Sáenz. "El nuevo gobernador va a tener en la cuenta plata para pagar el aguinaldo sobre fines del mes de diciembre y la plata para pagar el crédito que tiene que pagar en diciembre, enero y marzo del año que viene. Se supone que la Argentina tiene que empezar a crecer para que la cosa funcione mejor porque Salta no es una isla, pero la Provincia está equilibrada", insistió.

Con respecto al escenario político, destacó que se modificó la ley electoral para que haya renovación y afirmó que se estableció "un consejo económico social para que no sean las oligarquías de turno las que resuelvan las cosas".

"Hemos establecido un plan de desarrollo estratégico para avanzar y hemos generado una enorme cobertura social para los más vulnerables. Para mí, eso es el peronismo. Cerramos el año con un presupuesto equilibrado", agregó Juan Manuel Urtubey.

El gobernador tuvo contacto con los medios en la inauguración el edificio del Samec (Servicio de Atención Médica para Emergencias y Catástrofes) y Defensa Civil, ubicado en la avenida Arenales (entre avenida Sarmiento y Alvear).