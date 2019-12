Confirmado: Ginés González García será el nuevo ministro de Salud y Agustín Rossi, en Defensa

Alberto Fernández confirmó que Ginés González García será el nuevo ministro de Salud. El presidente electo lo afirmó en un acto en la Facultad de Medicina. González García ya había ejercido ese cargo entre 2002 y 2007. Más temprano, Alberto Fernández, en la reunión con diputados, había confirmado a Agustín Rossi al frente de la cartera de Defensa.

"Un día lo llamé a mi oficina y le dije: 'Hice lo imposible para no tener que convocarte, pero te necesito Ginés, no yo, la Argentina que se ha vuelto a enfermar de sarampión, de varicela, que ha vuelto a recrudecer la tuberculosis. Son millones de argentinos que no tienen tiempo. No hay tiempo para aprender Ginés, vení y hacete cargo que vos todo lo sabés'", dijo Fernández en la universidad.

"Quiero decirle a la UBA, sé que este es el máximo galardón que merece un académico, han hecho una selección perfecta. Ginés, merece ser lo que es, distinguido por su compromiso médico, por su compromiso social y público", agregó el presidente electo.

Y concluyó: "Porque se encargó de crear una institución, una fundación, para promover el conocimiento de la administración de la salud pública en los médicos, por todo eso, Ginés, bien merecido tenes tu Doctor Honoris Causa".

