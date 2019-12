La partida de Juan Carlos Ibire de Gimnasia y Tiro

Juan Carlos Ibire desistió de seguir como vicepresidente segundo en la nueva comisión directiva de Gimnasia y Tiro, y en la que continuará Marcelo Mentesana como presidente, en la asamblea que fue programada el 18 de diciembre próximo.

Ibire habló de la decisión de alejarse del club albo. “Esto no tiene ningún secreto y nada de misterioso. Ya el periodismo me había preguntado si quería ser presidente de Gimnasia y Tiro. Yo siempre manifesté que me encantaría pero que no era el momento y quería que en los dos próximos años Marcelo Mentesana siga siendo el presidente. El club venia mejorando tanto en lo institucional como en lo económico”, señaló Ibire.

Sobre la reuniones que mantuvo con Mentesana, Ibire comentó: “Hace unos 15 o 20 días que hablé con Marcelo (Mentesana) y le manifesté que quería ser vicepresidente primero del club, ese era mi deseo. Después nos volvimos a juntar y me comentó que le encantaría que continuemos de la misma forma que estamos y en ningún momento dijo que no quería que continuará en el club, eso quiero dejar muy claro. Y que se siga como vicesegundo”.

Luego expuso sus argumentos: “Di mis razones porque quería ser vicepresidente primero y en la tercera reunión seguía sosteniendo lo mismo y ante el inminente cierre de lista le dije que alguien ocupe mi lugar de vicepresidente segundo porque no iba a aceptar ese cargo”.