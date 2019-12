José Pablo Feinmann reapareció en televisión después de 4 años tras sufrir un ACV

El filósofo y escritor José Pablo Feinmann volvió este fin de semana a la televisión tras cuatro años sin aparecer en público luego de sufrir un accidente cerebrovascular isquémico durante una operación de columna en marzo de 2016.

El pensador fue como invitado, junto al ex director de la Biblioteca Nacional, Horacio González, al programa Otra Trama, que conduce el periodista Osvaldo Quiroga en la TV Pública.

Luego de la presentación del programa, el conductor del ciclo Filosofía aquí y ahora (que se emitió durante 9 temporadas por Canal Encuentro, que por entonces dirigía el ahora ministro de Cultura, Tristán Bauer) contó en primer lugar que durante los últimos años la pasó “muy mal”.

“Fundamentalmente el disparador fue un motivo de salud. El 14 de marzo de 2016 tuve un ACV y estuve dos meses y medio internado. Ahí fue una pesadilla. Me costó mucho volver a caminar, todavía no camino del todo bien y me ayudo con un bastón”, indicó. “Pero la pesadilla corporal fue acompañada por una pesadilla social y política, que fue el gobierno de Mauricio Macri, que me atormentó tanto como mi salud. No contribuyó en nada a que me mejorara”.