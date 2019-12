Ángel Di María consideró que es "muy difícil" ser futbolista en la Argentina y enumeró los problemas que padeció para debutar en la primera división de Rosario Central, en diciembre de 2005, con tan solo 17 años.

"La verdad que es difícil. Para el fútbol argentino, poder llegar a primera división, es todo muy difícil. A veces no se tiene el dinero suficiente para poder ir a entrenar, para poder hacer muchas cosas", manifestó Di María en una entrevista concedida a la UEFA.

"Hay muchos jugadores que se quedan en el camino por eso, porque no tienen la posibilidad de poder ir a un entrenamiento o de comprarse botines. Hay muchos que han llegado, y otros muy buenos que no han podido lograrlo", agregó "Fideo".

Di María, de 31 años, describió como "algo único, diferente a todo" ganar la Liga de Campeones de Europa. El volante argentino integró el plantel campeón de Real Madrid en la temporada 2013/2014 que significó la décima para el club español, máximo ganador del certamen con 13 conquistas.

"No he tenido la suerte de ganar un Mundial, he estado cerca, pero creo que la Champions League es muy especial. Es una competición muy difícil de ganar. He jugado en grandes clubes y, temporada tras temporada, me he dado cuenta de que es muy, muy difícil ganarla. Haber ganado 'La Décima', que era tan importante para el Real Madrid en ese momento, fue muy especial para mí y para todo el mundo", indicó Di María.

El volante rosarino señaló que su llegada a París Saint Germain de Francia estuvo ligada al deseo de ganar la Champions League. "El club tiene una gran ambición. Siempre he ganado títulos desde que llegué. He tenido la oportunidad de jugar en todas las competiciones y creo que lo he ganado todo aquí, excepto la Champions League. Y esperemos que pueda ganarla antes de irme", manifestó Di María.