Ameal dispara el último misil

La recta final de las elecciones presidenciales de Boca Juniors son a sangre y fuego.

Es que el próximo domingo más de 82 mil socios xeneizes estarán habilitados para darle continuidad al oficialismo angelicista compuesto por Christian Gribaudo (La mitad más vos), o los opositores Amor Ameal (Frente para recuperar la identidad xeneize), en donde “juegan” Pergolini y Riquelme; y José Beraldi (Unidos para volver a ganar).

Pero como en las recientes elecciones presidenciales del país, el mundo Boca no escapa de la batalla infernal a los que se enfrentan los candidatos.

Es que en esta oportunidad hay varios factores que influirán en el voto: el pésimo año futbolístico de Boca, que arrastra la histórica caída frente a River en la final de la Copa Libertadores de 2018 en Madrid, la cabeza de Gustavo Alfaro, un técnico al que le sobró imprecisiones con un “once casi galáctico” y que si bien está en la cima de la Superliga, no demuestra supremacía y sobre todo un candidato que movió todos los cimientos de la Bombonera llamado Juan Román Riquelme.

Si bien no está con el candidato “ideal”, ya que el pasaje de Ameal por Boca tampoco fue bueno, se convirtió en el blanco de ataques.

Pero anteanoche, en el cierre de campaña del oficialismo, Gribaudo, que fue parte de una campaña sucia y llena de acusaciones, bajó los decibeles y pidió “terminar con las agresiones y empezar a hablar de proyectos”. Un poco tarde.

En esa noche clave la principal ausencia fue la del actual presidente Daniel Angelici, quien dejará el cargo después de ocho años de mandato.

Promesas + promesas

En ese sentido, y como en toda campaña electoral, afloraron las promesas. Gribaudo anunció ayer que Nicolás Gaitán será refuerzo de Boca. “Tenemos un acuerdo. Es un jugador formado en el club, con nuestro ADN y lo que nos gusta. Vamos a definir los detalles con su representante”, aseguró sobre el exmediocampista de Boca, del Benfica, el Atlético de Madrid y la Selección que hoy milita en el Chicago Fire. Y también sumó esfuerzos por el delantero peruano Paolo Guerrero, el caballito de batalla de todos los candidatos y que ya mostró su interés por desembarcar en el club de la Ribera. Guerrero tiene contrato hasta diciembre de 2020 en el Inter de Porto Alegre.

Pero la frutilla del postre llegó ayer. “Me gustaría sentarme a hablar con Pekerman”, dijo.

De esta manera “anhela” hablar de su proyecto con el técnico de las selecciones Argentina y de Colombia. Nada más.

La tercera pata

Horas antes del cierre de campaña de la oposición beraldista, el que habló fue Gabriel Batistuta, quien está metido de lleno en las elecciones presidenciales de Boca y formará parte del equipo de José Beraldi.

“Voy a ser presidente del Consejo de Fútbol si gana Beraldi . El Consejo estará formado por exjugadores de Boca y decidirá quién va a ser el mánager y el entrenador. Algunos nombres confirmados son Ribolzi, Márcico y Giunta, pero se pueden sumar más”, contó Batistuta.

“Mi rol más allá de ese va a ser acompañar a José en las tratativas internacionales, tratando de sacar provecho de la imagen que tengo afuera. Cada vez que haya que negociar con un sponsor o un jugador lo voy a acompañar”, insistió.

Hoy es el turno de Ameal para disparar el último misil.