VIDEO La “Moria-Fernández de Kirchner”, la parodia que se hizo viral tras la indagatoria

Cristina Kirchner subió a su cuenta de YouTube las casi cuatro horas de declaración que hizo el lunes. Su exposición en el juicio oral por corrupción en la obra pública no pasó desapercibida porque cuestionó a los magistrados. Incluso, elevó la voz en diferentes segmentos y gesticuló como lo hacía durante sus largos discursos como mandataria.

Un usuario descargó los videos e hizo un montaje que rápidamente se viralizó en las redes sociales. Tomando 40 segundos de la indagatoria de la expresidenta, le quitó el audio original y lo reemplazó por el de uno de los videos más recordados de Moria Casán, en el que la vedette y conductora se enfrenta con los panelistas de un programa de espectáculos.

“Qué me va a dejar de lado el ambiente, si no existe, son todos decadentes. ¿Qué ambiente? Ambiente con olor escatológico, ¿qué figuras hay? Son todos decadentes, mentirosos, decrépitos, da vergüenza verlos”, le respondía Moria al equipo de Intrusos, tras una pregunta incómoda, referida a cierto malestar del mundo artístico hacia ella.

En el montaje publicado en Twitter, queda la imagen de Cristina Kirchner gesticulando con el audio de la diva. “Hay poca gente divina, que no se mete, que está en otra cosa. El ambiente mediático no existe mi vida, yo no siento que nadie me deje de lado, cada vez estoy más alta”, se escucha.

“El público no me deja y me idolatra como la Difunta Correa, la santa de las tetas. ¿Qué me importa el ambiente si yo vivo del público? No vivo de ellos”, cerraba Moria Casán en ese móvil.

“Ahora sí, este es el mejor alegato de la historia histórica”, comentó un usuario, respondiendo al tuit original con el montaje. El sonido y la expresión son tan coincidentes que algunos, incluso, tardaron en advertir de que era un video editado: “Hasta los 15 segundos no me di cuenta de que era la voz de Moria”.