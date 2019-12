Peñarol, Cachorros, Primavera y Pellegrini juegan las semifinales

Arranca una electrizante definición, la cual no tiene ningún margen de error: un paso en falso o distracción acabará con una enorme ilusión. Peñarol, Cachorros, Villa Primavera y Pellegrini, en busca del mismo objetivo, se enfrentarán en el cuadrangular final de la Liga Salteña a un solo partido, que tiene como premio mayor una plaza al próximo Regional Amateur.

Atlético Peñarol, uno de los mejores equipos del torneo doméstico, chocará nuevamente con Cachorros en el estadio Dr. Luis Güemes, esta tarde, a partir de las 17. El hombre de negro encargado de impartir justicia será Luciano Díaz, quien estará asistido por Leonardo Busto y Martín Royano.

El mirasol intentará reponerse del duro cachetazo que sufrió en manos de Villa San Antonio, al caer por 1 a 0 en la final del certamen liguista.

No hay ninguna duda de que los dirigidos por Carlos Fretes demostraron ser un equipo con mucha hambre de gloria y estuvieron muy cerca de lograr su objetivo.

Cachorros, eliminado en cuartos de final por Peñarol, tendrá la oportunidad de cobrar venganza y meterse en la final.

En el otro cruce, Villa Primavera, eliminado por San Antonio en semifinales, enfrentará a Pellegrini en el Gigante del Norte, desde las 16.30. Cabe destacar que por disposición de la Policía el partido se adelantó media hora, como así también se cambió de escenario por seguridad, ya que en principio las opciones eran el estadio Martearena o la Liga.

Ramón Chávez será el colegiado encargado de controlar las acciones, quien contará con la colaboración de Sergio Martínez y Nicolás Gutiérrez.

El gallito, de gran labor en los play-offs, no quiere dejar pasar una nueva oportunidad e intentará deshacerse de un complicado rival.

Pellegrini, de gran desempeño en la Copa Salta, que llegó a semifinales y fue eliminado por la villa, se ilusiona con alcanzar lo que antes se le negó.

Cuatro equipos sin margen de error saldrán hoy al campo de juego con la convicción y ambición de alcanzar la final y adjudicarse la plaza al próximo Regional Amateur 2020.