Leavy dará una conferencia de prensa

Con el objeto de dar a conocer el estado económico, financiero y patrimonial en el que queda la intendencia de Tartagal después de 12 años de gobierno, el intendente de Tartagal Eduardo Leavy convocó para este lunes a una conferencia de prensa en la que estará presente el senador nacional Sergio "Oso" Leavy y la totalidad de los miembros del gabinete de la gestión que finaliza este lunes.

Si bien Eduardo "Chanchín" Leavy estuvo al frente de la intendencia en estos dos últimos años en su condición de presidente del Concejo Deliberante, lo hizo en reemplazo de su hermano el actual senador nacional por Salta cuando éste asumió en la Cámara Baja nacional. La gestión fue una continuidad de la primera al punto que el equipo de funcionarios fue el mismo y las obras se siguieron ejecutando de la misma manera.

Aunque no trascendió en qué hará hincapié Eduardo Leavy, extraoficialmente El Tribuno conoció que se referirá a las cuentas municipales y a las obras que quedan en ejecución. Un funcionario de primera línea de la saliente gestión aseguró que "se harán públicas las cuentas corrientes y cajas de ahorro que tiene el municipio, una de ella en dólares y otra en pesos argentinos con lo que alcanza para pagar medio aguinaldo, una suma fija acordada con los gremios, las obras en ejecución y todas las obligaciones se podrán cubrir por varias semanas". El mismo funcionario aseguró que "no queda un centavo de deuda, inclusive los cheques que habían sido emitidos con fecha diferida fueron recuperados de manera que la nueva gestión empiece con superávit y no tenga inconveniente para pagar las obligaciones con el personal municipal de planta permanente,contratados y planilleros y que pueda continuar con las obras que por inclemencias del tiempo no se han podido finalizar", aseguró.

En cuanto a las obras, Eduardo Leavy se referirá a las que se encuentran en ejecución como la platabanda de la estación terminal de ómnibus, las obras de cordón cuneta en diferentes comunidades pertenecientes al municipio y las que se terminaron de ejecutar en sus dos años de gestión. Así mismo se referirá a convenios con otras entidad como la UNSa y a las pasantías que se realizan en el municipio, cursos de capacitación entre otras gestiones de la administración que finaliza hoy.