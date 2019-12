Polémica luego de que un niño hiriera a un hombre de un hondazo

Ocurrió en el barrio El Jardín, donde los vecinos denunciaron la matanza de loros, palomas y tucanes con potentes gomeras. Si bien su uso no está regulado, está comprobado que las denominadas hondas o gomeras pueden causar efectos mortales, como la matanza de aves, y graves lesiones en personas que recibieron fuertes impactos con las piedras que disparan a gran velocidad.

En San José de Metán resurgió la polémica sobre la utilización de estos elementos, conformados por gomas, un cuero y un denominado "arco" de madera.

Las hondas son de uso tradicional en Salta y mucho más aún en las zonas rurales de localidades del interior.

Un humilde panadero de barrio El Jardín, ubicado en las serranías del oeste de San José de Metán, sufrió graves lesiones en un ojo luego de que un niño de 9 años le disparara con una honda, un elemento con el que se arrojan piedras a gran velocidad, al que también se conoce como gomera.

Se trata de Javier Tévez, quien reside con su familia en ese humilde barrio. El hombre está desocupado, por eso actualmente se dedica a la venta ambulante de pan casero.

"Iba por una calle en mi moto, repartiendo pan, cuando vi al chico que directamente me apuntó con la honda y luego sentí el fuerte impacto en el ojo derecho. Quedé muy mareado, me caí del rodado y me levanté como pude, ya que los muchachos que estaban en el lugar no reaccionaron porque quedaron sorprendidos por lo que pasó", dijo Tévez a El Tribuno.

En Metán muchos padres arman gomeras a sus hijos para que las utilicen como una distracción, como si fueran un juguete. Pero se pueden transformar en armas mortales.

El panadero luego de recibir la pedrada se subió a la moto como pudo y se dirigió a su casa, ubicada cerca de allí y cuando iba ingresando se desmayó. Sus familiares lo llevaron en un remís al hospital Del Carmen de Metán, donde le hicieron estudios y estuvo internado durante dos días.

Actualmente tiene el ojo morado y con sangre en el interior. "Tengo dolores de cabeza y me debo seguir haciendo estudios porque puedo tener alguna secuela por el terrible golpe de la piedra. De milagro no perdí el ojo por el fuerte golpe", dijo el vecino, muy preocupado.

Javier Tévez casi pierde su ojo derecho.

El ataque a las aves

"En la zona del barrio El Jardín siempre andan muchos chicos y jóvenes con hondas, tirando piedras para todos lados y matando animales como loros, palomas y tucanes. Son un peligro, porque pueden matar a una persona con esas piedras que arrojan", destacó Tévez, quien radicó una denuncia en la Comisaría 30 por lo ocurrido.

En Metán existen antecedentes de matanzas de aves provocadas por niños y jóvenes que utilizaron gomeras para ultimarlas. También sobre personas que sufrieron heridas al recibir un impacto y de daños a vehículos y vidrios de viviendas.

Incluso personal de la Comisaría 30 de Metán tuvo varias intervenciones por estas problemáticas, como en el barrio El Jardín, donde resultó herido el panadero, y los efectivos se hicieron presentes porque niños habían matado a un tucán con una honda, por lo que se realizaron las actuaciones correspondientes.

"No está regulado el uso de las hondas, pero hemos tomado intervención en varias oportunidades por problemas provocados por su utilización por parte de menores y jóvenes. En Metán hubo matanza de aves, por lo que se quitaron gomeras y se labraron actas contravencionales a los padres", confirmó el jefe de la Unidad Regional 3, Lisandro Cejas.

Sobre el panadero herido por un niño de 9 años con el elemento destacó: "Puede haber casos en los que hay un daño doloso o culposo, por eso los padres deben concientizar a sus hijos sobre el uso adecuado de las hondas, para que no provoquen daños a las personas y a la fauna autóctona", destacó.

Juguete y libros por hondas

La Municipalidad de San José de Metán, durante la gestión del intendente Fernando Romeri, desarrolló una inédita iniciativa para concientizar sobre el cuidado de las aves, especialmente de los tucanes, que durante el invierno y la primera parte de la primavera invaden la localidad buscando alimentos.

En actividades coordinadas por la directora de Turismo, María Laura García, se intercambiaron hondas por juguetes y libros, en encuentros de los que participaron alumnos de escuelas, docentes y padres. También se dictaron charlas de concientización sobre el cuidado de las aves.

Cabe destacar que la localidad del sur provincial tiene un gran potencial para el desarrollo del avistaje de aves y sus sierras están consideradas como un área importante para la conservación de diversas especies (AICA SA-21).

Puede ser muy peligroso

Las hondas caseras en Salta todavía siguen siendo un juguete tradicional, principalmente para niños, aunque en el campo se las utiliza para matar víboras venenosas, para alejar a animales depredadores y para conseguir carne de aves, como palomas, perdices y charatas, para alimentarse.

Es un arma muy efectiva y mortal si se cuenta con buena puntería. Generalmente se considera que no es capaz de infligir daño grave en otras personas. Sin embargo, es posible fabricar gomeras muy potentes, que pueden causar heridas de consideración.

Incluso en Metán muchos utilizan aceros para que el impacto y sus consecuencias sean mayores. Además, se colocan gomas tubulares, que las hacen más potentes a la hora de disparar el elemento que puede ser una piedra, un terrón de barro, un buluncho de paraíso o cualquier otra munición.