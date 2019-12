Juan Angel Pérez: “No es fácil conformar a todos, pero hay que gobernar para todos”

Tras varias gestiones como intendente de La Merced, Juan Angel Pérez deja el municipio. El dirigente salteño resaltó que la política bien entendida es una verdadera vocación de servicio, que se puede ejercer siendo o no funcionario. Dijo estar dispuesto a compartir su experiencia con la nuevas generaciones y le deseó éxitos a la nueva gestión, que quedará al frente de la comuna. “Yo quiero a mi pueblo, así que espero lo mejor para ellos. No puedo querer que le vaya mal a nadie”, expresó.



¿Qué cosas le deja su paso de tantos años por la función pública?

El servicio público es una vocación, que no comienza ni termina con un cargo. En mi caso he dedicado toda la vida a trabajar para mejorarle la vida a los vecinos de La Merced. Yo comencé desde mucho antes de ser intendente, cuando era muy joven y un modesto empleado de la municipalidad. Eso la gente lo valoró y me permitió luego a ocupar cargos de mayor responsabilidad. Cuando llegué a la intendencia prácticamente no había barrios en el pueblo, y solo estaba pavimentada la avenida principal, que es la ruta 68, y las cuadras de alrededor de la plaza, nada más. Hoy La Merced ha crecido enormemente, en población y en infraestructura urbana y rural. Hemos transformado asentamientos en verdaderos barrios con todos los servicios y hemos colaborado enormemente también en el crecimiento de las instituciones educativas y deportivas. Se hizo un trabajo social profundo y eso lo reconocieron los mercedeños en todos estos años de acompañamiento. Hoy inicia una nueva etapa. Mi paso por la función pública me enseñó que la entrega debe ser total, no hay lugar para tibiezas.

¿Confía en que la nueva gestión estará a la altura de lo que necesita hoy La Merced?

Yo quiero a mi pueblo, así que espero lo mejor de la nueva gestión y le deseo éxitos. No puedo querer que le vaya mal a nadie. Todos tenemos que entender que se puede ser adversario político sin ser enemigo, aquí todos somos vecinos y queremos lo mejor para La Merced. Espero que los funcionarios estén a la altura de lo que hoy necesita la comunidad. La actualidad nos enfrenta a nuevos desafíos y no solo hay que pensar en las necesidades del momento, sino también hay que trabajar para el futuro. No es fácil dar conformidad a todos, pero hay que gobernar para todos, en esa estrecha franja se transita en la función pública. En mis años como intendente jamás me fijé si la persona que necesitaba era o no de mi color político o afín a mí, se ayudó a todos por igual y jamás se trabajó para perjudicar a nadie, muy por el contrario.

¿Se retira ahora de la política?

Como dije anteriormente, uno está en esto por vocación. Ese es mi caso. Dediqué toda una vida a la cosa pública y no voy a retirarme ahora. Obviamente trabajaré desde otro ámbito, pero siempre en contacto con la gente. Aprovecharé también para dedicarme a mi familia, que tanto me apoyó y que tanto aguantó la falta de espacio y de tiempo. Me voy satisfecho y agradecido con la comunidad por el acompañamiento y el cariño. No hice fortuna y me retiro de la intendencia después de tantos años sin grandes cosas, así que tengo que pelearla como todo el mundo, como cualquier vecino, pero eso es algo que me llena de orgullo.

¿Tiene planes a futuro?

No, por el momento solo estoy centrado en el presente, el tiempo lo dirá. De hecho la intendencia fue una maravillosa etapa que ha concluido. El tiempo me marcará que rol para seguir desarrollando mi pasión, que es el servicio a la comunidad. Hoy tengo una enorme experiencia que me dio la vida y mi labor pública, que puedo volcar en las nuevas generaciones. Son ellos a los que ahora les toca hacer frente a la difícil tarea de gobernar, a su gran complejidad y hacer crecer a una sociedad con múltiples necesidades. Me tocó enfrentar con éxito los momentos más duros del país en las últimas décadas, sin embargo hemos continuado siempre para adelante, con obras, con servicios y haciendo crecer a La Merced. Es decir que se puede y no debe haber excusas.