Ruta provincial 21: arreglaron el puente en diciembre y la lluvia de ayer lo volvió a destrozar

Como cada verano y como en cada lluvia fuerte, ayer volvió a quedar destrozado un puente en la ruta provincial 21 que conecta el pueblo de San Agustín con el paraje Sumalao, afectando a productores tabacaleros y a numerosas familias del lugar que usan diariamente esa vía de comunicación.

Este medio había denunciado el pasado diciembre su casi total destrucción, posterior a la cual hubo un arreglo provisorio, como sucede ya hace varios años.

Sin embargo, la lluvia de ayer volvió a destrozar el arreglo, incomunicando a alrededor de 200 personas y afectando a tabacaleros en plena cosecha, más allá de caminos internos. Se trata un sector llamado Pozo La Batea, por donde fluye un curso de agua, y el caudal con las últimas lluvias destruyó las defensas colocadas a orillas del camino.

"Así quedó esta vez (...) ruta provincial 21... la gente del otro lado no puede salir a comprar ni trabajar...", denunció el usuario de Twitter @pepevinalsf quien posteriormente detalló a El Tribuno que se trata de un "problema recurrente" y sostuvo que la solución sería "un desagüe para que el agua no vaya por el camino pero no lo hacen, tiran un poco de ripio y la próxima lluvia en La Merced viene el agua y se lleva todo".