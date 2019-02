Continúa bajando el nivel del río Pilcomayo

El río Pilcomayo presenta una marca tendencia a ir disminuyendo el nivel en la zona de Misión La Paz. En nueve horas bajó de 6,81 metros a 6,19. Así lo informaron desde la Secretaría de Recursos Hídricos del Ministerio de Producción. Lo mismo ocurre en Villamontes, con propensión a seguir bajando. Mientras que en Talula y El Puente también ocurre idéntica situación.

De continuar con esta tasa de descenso (así continuaría, ya que lo que sucede en Villamontes lo indica), durante la mañana del sábado Misión La Paz estaría en el último umbral de desborde de 5,69 metros del pasado 3 de febrero.

De acuerdo a los niveles y tendencias de Talula y El Puente, Misión La Paz seguiría en descenso hasta por lo menos la mañana del 11 de febrero.

Como puede observarse en las imágenes comparativas de las zonas de Santa Victoria Este y Misión La Paz previo y post crecida, los efectos causados por los desbordes del río Pilcomayo, se vieron notoriamente disminuidos gracias a las obras realizadas por el Gobierno de la Provincia de Salta, a través de la Secretaría de Recursos Hídricos, sus técnicos especializados en la temática, como así también con la maquinaria adquirida para desarrollar tareas específicas de defensa.

Fueron ejecutadas obras que incluyeron anillos y terraplenes, los cuales no responden a un diseño geométrico previamente establecido. Esto significa que no hay dos terraplenes que sean iguales, cada anillo responde a un diseño geométrico específico para el lugar a proteger teniendo en cuenta el tipo de escurrimiento superficial que deberá soportar, el tipo de suelo disponible, la topografía del terreno, etcétera.

La zona de préstamo o batea de donde se retira el material de aporte, en algunos casos queda del lado seco y en otros del lado húmedo del anillo, según el caso que se trate. Siempre procuran que quede del lado húmedo, para que el préstamo tome forma de una sección “tipo batea” y permita drenar el agua y no quede estancada por varios días al pie del terraplén y llegue a saturar las capas inferiores del mismo, haciéndole perder cualidades resistentes.

En estos casos, el agua escurre sobre en canal o batea excavada sobre el “terreno natural” que lleva años de consolidación natural y evidentemente, es más resistente a la erosión que el material aportado al terraplén.

Terraplenes

En la zona de Santa Victoria Este, fueron ejecutados más de 80.000 metros de terraplenes en la última década y el porcentaje de roturas es mínimo.

La altura de los terraplenes se define en el lugar, en base a la información de los lugareños y de las marcas de las últimas crecidas más una revancha de 1 a 1,5 metros para estar cubiertos de los asentamientos normales, la erosión por lluvias, etcétera.

Los anillos ejecutados son objeto de trabajos de “alteo” y “refuerzo” de programación anual, tareas que son necesarias por el constante incremento del nivel de base del río, tareas a las cuales se suman aquellas para proteger las nuevas comunidades por incremento de la población.