Premios Grammy 2019: Una argentina entre los ganadores

Los premios Grammy son una distinción otorgada desde 1959 por la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos (The Recording Academy) a los artistas más destacados de la industria musical. Para su edición 61 los premios Grammy 2019 se llevan a cabo en el Staples Center de Los Ángeles, en California, este domingo 10 de febrero. Como se recuerda, la edición anterior se realizó en la ciudad de Nueva York.

Este reconocimiento a las mejores grabaciones, composiciones y artistas del período de elegibilidad que comprendió del 1 de octubre de 2017 al 30 de septiembre de 2018 es en el ámbito musical el equivalente a los premios Oscar en el cine. Y al igual que los galardones de la Academia de Cine, los Grammy se entregan por categorías, las que en la actualidad suman 105, en 30 géneros de música. A diferencia de otros premios como los American Music Awards y los Billboard Music Awards, los Grammy 2019 no se otorgan de acuerdo al índice de popularidad, sino por votación.



Antes de la ceremonia principal de los Premios Grammy 2019, la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos entrega numerosas ternas, que no cuentan con televisación. En una de ellas, la de mejor álbum pop latino resultó vencedora la argentina Claudia Brant, que fue reconocida por su disco Sincera. La cantautora compartió categoría con producciones de Pablo Alborán, Natalia Lafourcade, Raquel Sofía y Carlos Vives, que la felicitó vía Twitter.

La argentina Claudia Brant

Y luego agregó: "Llegué hace 20 años como inmigrante a este país y las puertas estuvieron abiertas para mí. Espero que todavía haya oportunidades para otros", siguió Brant, que les agradeció a sus colaboradores Antonio Carmona, Arnaldo Antunes, Alex Cuba y La Marisoul de La Santa Cecili.



El rap dominó en las candidaturas: Kendrick Lamar lideró con ocho nominaciones, lo siguió Drake con siete y, detrás de ellos, la cantante de folk Brandi Carlile con seis, y Cardi B junto a Childish Gambino con cinco. God’s plan, de Drake, la ganadora de la noche a Mejor canción de rap fue la canción más reproducida en los servicios de streaming en 2018. El premio a mejor álbum de country fue para Kacey Musgraves. Childish Gambino no fue a la gala y no podía tener más impacto. Le dieron el premio a la canción del año a This is America. Es la primera canción rap de la historia en recibir este premio. Lady Gaga tiene su noveno Grammy. Shallow, el tema de la película A Star is Born, consiguió mejor interpretación en dúo y canción para una película. También se llevó el Grammy por Joanne (mejor interpretación pop). Lujos y actuaciones también para destacar en la espectacular noche.