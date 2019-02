Alfaro volvió a cambiar y probó con Zárate

El entrenador de Boca, Gustavo Alfaro, paró en la práctica de fútbol de hoy un posible equipo para enfrentar a Lanús, el domingo a las 19.20, con Mauro Zárate de titular y Carlos Tevez para los suplentes.

La práctica se desarrolló en la cancha principal de Casa Amarilla y en los minutos finales Tevez pasó al equipo de los posibles titulares por Cristian Pavón y Emanuel Reynoso lo hizo por Agustín Almendra.

Lo dispuesto por Alfaro no define la titularidad de Zárate para el partido del próximo domingo, ya que el jueves pasado, antes del partido contra Belgrano, el técnico puso entre los titulares a Tevez pero luego confirmó al ex delantero de Vélez.

El once de hoy alineó a Esteban Andrada; Julio Buffarini, Lisandro López, Carlos Izquierdoz y Emmanuel Mas; Agustín Almendra, Ivan Marcone, Jorman Campuzzano y Cristian Pavón; Mauro Zárate y Darío Benedetto.

Del otro lado lo hicieron Marcos Díaz; Marcelo Weingandt, Kevin Mc Allister, Junior Alonso y Frank Fabra; Emanuel Reynoso, Julian Chicco, Nicolás Capaldo y Sebastian Villa; Carlos Tevez y Ramón Ávila.

Así, por ahora habría un solo cambio, el de Mas por el paraguayo Junior Alonso, con respecto al conjunto que igualo 1 a 1 contra los dirigidos por Diego Osella, en Córdoba, el domingo pasado.

También está la incógnita por la ausencia de Reynoso, quien no estuvo en Córdoba, pero muchos suponen que puede jugar el domingo y hasta algunos se animan a decir que podría salir Pavón para darle un descanso en vista de que Boca afrontará cuatro partidos en los próximos 13 días.