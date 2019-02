Mendoza: No descartan que el cuerpo calcinado dentro de un auto sea de una salteña

A pocas horas del hallazgo de un cadáver quemado en el interior de un auto en un cañaveral de Rodeo del Medio, Maipú, el caso continúa siendo un misterio. Por lo menos, así lo señalan los investigadores. Esto, sobre todo, porque el cuerpo se encontraba completamente calcinado y los estudios que permitirían conocer la identidad y la causa de muerte pueden tardar hasta un mes en arrojar resultados, según publicó hoy el sitio web El Sol.

Mientras, la clave está en el auto, cuya propietaria fue individualizada y es oriunda de Salta. Bajo las órdenes del fiscal de Homicidios Gustavo Pirrello, los pesquisas solicitaron colaboración a sus pares de la Policía de esa provincia del norte argentino, para verificar si la mujer se encuentra residiendo allí.

En caso de encontrarla, buscarán que declare de alguna manera en el expediente y brinde explicaciones de por qué su auto estaba en Mendoza. Sin embargo, en caso de que los policías salteños no localicen a la dueña del vehículo, se elevarán las posibilidades de que esta sea la persona que fue hallada sin vida y carbonizada.

Más aún, porque, en una primera instancia, los detectives creen que el cadáver pertenece a una mujer, debido a una serie de características que se observaron en el mismo. No obstante, los peritos del Cuerpo Médico Forense (CMF) aún no han confirmado el género del mismo. Por otro lado, en la escena y alrededores no se hallaron rastros de importancia que permitan dilucidar cómo se dieron los hechos en la localidad rural de Colonia Bombal.

Pese a eso, el personal de la Policía Científica se llevó algunos elementos que se extrajeron del interior del auto que no estaban totalmente quemados. Estos serán procesados para conocer si se trata de objetos que ayuden a los investigadores a conocer más detalles sobre el caso.

Asimismo, se iba a solicitar que se examinen las cámaras de seguridad públicas ubicadas en las cercanías del lugar donde se halló el rodado quemado. Se espera que en las imágenes haya quedado registrada parte del trayecto que realizó el auto antes de terminar en el cañaveral en el cual fue prendido fuego.

Sorpresivo hallazgo

Eran alrededor de las 15 del martes cuando una vecina de la zona que circulaba por el callejón Miraso, unos 500 metros hacia el norte del Acceso Este, divisó un Ford Fiesta “modelo 99 o 2000”, dijeron testigos, que se estaba prendiendo fuego.

Ante esa situación, la mujer dio aviso a la línea de emergencias 911 y efectivos de la zona fueron desplazados hasta el lugar.

Una vez allí, constataron el hecho y también notaron que había restos cadavéricos sobre el asiento trasero del vehículo.

En un principio se especulaba con que el cadáver podía pertenecer a un animal, pero, la Policía Científica logró confirmar que los restos eran humanos.

A la escena también debieron ser desplazados los Bomberos Voluntarios de Maipú, ya que las puertas del rodado estaban trabadas y esto dificultaba las tareas de los especialistas.

Una vez que el rodado fue abierto, se pudo apreciar de cerca el cadáver, cuyas características hacen pensar a los especialistas que se trata de una mujer. Debido a esto, se encendieron las alarmas ante un posible femicidio.